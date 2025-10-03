北都規劃發展組首開會 黃緯倫：設辦公室加快審批 年底前定細節
撰文：馮子健
出版：更新：
《施政報告》提出要提升北都發展的決策層次，成立由行政長官領導的「北部都會區發展委員會」，並設立三個工作組，分別為「發展及營運模式設計組」、「大學城籌劃及建設組」及「規劃及發展工作組」。財政司副司長黃偉綸擔任組長的「規劃及發展工作組」今日（3日）召開首次會議，指目標是今年年底前敲定和公布工作組轄下的專案監督辦公室的運作細節，以加快北都私人項目審批。
黃偉綸：三個專案組別會在年底前制定運作細節
黃偉綸表示，「規劃及發展工作組」將致力建立全面高效的機制，協調北都土地建設及基建項目的工作，以確保有關土地及配套設施及時到位，並就北都工程項目加強督導和加快審批。工作組亦會在加快土地建設及基建方面的範疇參與北都專屬法例的準備工作。
至於工作組的專案監督辦公室，旨在以加快北都私人項目審批。黃偉綸表示，該辦公室在會上匯報了工作計劃，目標是今年年底前敲定和公布運作細節。同樣地，分別負責監督北都公營房屋、鐵路和主要幹道以及其它工務工程項目的三個專案組別，也會在年底前制定運作細節。會議亦聽取了北都專屬法例準備工作的最新進展。
