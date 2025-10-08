施政報告｜立法會一連三日辯論致謝議案　分四環節含加快發展北都

立法會今日（8日）起將一連三日展開新一份《施政報告》致謝議案辯論。根據行政署發出文件，本次辯論分為四個環節，包括深化改革心繫民生、加快發展北部都會區，教育、科技人才一體化發展等主題。



2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》。（鄭子峰攝）

議員發言總時長為15分鐘、官員合共約4小時

文件指，本次辯論分為四個環節，第一環節的主題包括「深化改革 心繫民生、『一國兩制』行穩致遠、強化治理體系、粵港澳大灣區建設」；第二環節包括「加快發展北部都會區、產業發展和革新、融入國家發展大局，鞏固香港國際中心地位(一)：金融、貿易」；第三環節包括「鞏固香港國際中心地位(二)：航運、航空、法律，便利交通出行，文化、體育、旅遊協同發展」；第四環節是「教育、科技、人才一體化發展，豐富置業階梯，勞工支援和保障，醫療健康，社會福利，社會發展」。

根據以往安排，辯論連續三日，分四個環節進行，每個環節涵蓋一組政府當局建議的政策範疇，每位議員可以在四個辯論環節的每一節發言一次，但總發言時間不得超過15分鐘，發言內容須限於該環節的指明範疇。官員總發言時間約4小時。

去年耗時21小時 無人反對下通過

去年施政報告議案辯論連同官員發言合共約21小時，88位議員的總發言時間為17小時39分，最終無人反對之下通過議案。

立法會（歐嘉樂攝）

10.22為本屆立法會最後一場大會 討論網約車規管法案

另外，鑑於立法會換屆選舉12月7日舉行，10月24日是本屆立法會會期中止的日期，當日至11月6日是選舉提名期。10月22日將是本屆立法會最後一場大會。

翻查立法會網站，本周大會有一項附屬法例《2025年儲税券(利率)(綜合)(修訂)(第2號)公告》提交審覽；10月15日的大會將恢復俗稱規管網約車法案，即《2025年道路交通(修訂)(網約車服務)條例草案》的二讀辯論。若二讀通過，將會交付全體委員會審議及三讀。