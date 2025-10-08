AO投考人數創四年新高　葉劉促政府勿自滿：大家都知因為人工高

立法會今日（10月8日）今日起一連三日辯論今年《施政報告》的致謝議案，首節討論主題之一是「強化治理體系」。身兼行政會議召集人的新民黨主席葉劉淑儀發言時提及，今年政務主任（AO）投考人數創近年新高，但她認為不應自滿，因為AO起薪點比許多跨國企業或金融機構多至少一倍。她提醒，不應忽略公務員流失率高企，呼籲政府正視制度問題，防止人才流失。



2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，提出設立「部門首長責任制」，加強公務員責任制度。（梁鵬威攝）

葉劉淑儀表示，作為一名前政務官，她留意到公務員事務局局長楊何蓓茵近日提及投考政務官的人數「破紀錄了，幾十個人爭一個位」，但她覺得不應自滿。

大家都知道點解政務官職位咁受觀迎，人工高嘛，起薪點係6.1萬喎。就算跨國企業或香港金融機構都唔容易俾到咁嘅薪酬啦，初入職嘅人員（Management Trainee）三萬頂多啦。 立法會主席葉劉淑儀

2025至26年度政務主任、二級行政主任等五個公務員學位職系的聯合招聘，剛於上周五 (3日) 截止接受申請，楊何昨日在社交平台指，收到2.07萬人報名，其中政務主任（AO）職位接獲1.36萬份申請，創2021至22年度以來新高。她形容，聯招申請總數反映不少應屆畢業生、大學三年級學生等年輕人，均有投身政府及為民服務的意願。

回應楊何蓓茵 促關注公務員人才流失

「局長唔可以只講有幾多人投考」。葉劉指出，香港公務員人才的流失率不容忽視，而這不僅是數字問題，而是關乎流失一些受過很好的訓練、經驗豐富的人。她以報章近期提及的華盛頓辦事處主管及財政司助理離職為例指，有人說，政務官辭的其中一個原因是他們做滿十年後已領取所有房屋津貼，於是可以轉跑道，去找更加高薪的工作。

10月8日，75歲的葉劉淑儀出席立法會會議後，被問到對政圈流傳70歲或以上議員需退休的看法。（直播截圖）

葉劉呼籲，政府不應只滿足於有多少人投考，而是要認真檢討現行制度出了什麼問題，導致高層人手不足。她認為，這種情況令高級的公務員工作更辛苦。

要認真諗下我哋制度出咗乜問題，點解流失有經驗嘅人才，搞到宜家有常秘做咗幾個月要調去第二個局，或者是D5政務官要做D8常秘。 卜法會議員葉劉淑儀

與新加坡對比 質疑香港公務員編制過大

葉劉續指，公務員系統的另一問題是人數多。她比較道，香港750萬人口，公務員編制達19萬人，雖然實際長期只有17萬公務員工作，但新加坡580萬人口只有8萬公務員。她認為當局應誠實地回答，「點解有咁多公務員？咁多外判商？咁多非政府機構？咁多資深嘅政務官員會離職？」

此外，葉劉認同人工智能（AI）有助提升政府效率，例如風災期間使用的「龍吸水」設備已有效加速善後工作，但她強調，科技應作為輔助工具處理簡單重複工作，而非取代人力。

公務員表現近年備受社會關注，《施政報告》提出設立「部門首長責任制」及強化公務員評核機制，多名議員關注如何落實。新思維狄志遠建議將民意調查納入部門和高官的考核範圍，做到向市民問責「有分數、有結果」。

多名議員關注部門首長責任制如何落實

商界（第二）廖長江促請政府盡快制定部門首長責任制的細節，包括具體評核標準、獎罰措施等等，以及澄清《施政報告》提出的第二級調查會否公開、接受公眾監督。民建聯顏汶羽則指，部門首長責任制中問責不是唯一焦點，處理樺加沙襲港期間各部門迅速協調應對，體現部門首長有責任感，應加設更多表揚機制，激勵士氣、推動正面文化。

《施政報告》提出擴大公務員敍用委員會職能，賦予其調查權力。選委界議員簡慧敏關注部門首長沒有清晰定義，以及退休公務員出任公務員敍用委員會主席會否影響其進行調查時在觀感方面的獨立性。她建議檢視主席人選，對條例及法例修訂時，加強委員會各方面的管理。