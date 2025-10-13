｢敢言｣議員贏民心瀕臨出局　政界為｢紅隊｣陳情不果嘆氣｜政圈風聲

立法會選舉前夕，「棄選」跑贏「參選」成為熱門詞，皆因多名資深或被視為實幹的議員新丁，近日接獲通知後宣布不尋求連任。下屆立法會勢要「大洗牌」，市民未來得及關心來屆新貴之際，多名代議士相繼棄選成為焦點。觀乎Google熱門搜尋榜，香港新方向議員張欣宇公布不連任後，「張欣宇」三字搜尋量激增2,000個以上，遠遠拋離其他同日棄選議員。暗示不會連任的選委界江玉歡亦接到逾百名市民在單一帖文留言力撐，有人更希望她能夠繼續參選。



張欣宇、江玉歡被視為敢言議員，一直主動跟進議題建言獻策，其中江玉歡更曾被新民黨主席葉劉淑儀曾點名讚揚其表現達監察之效；張欣宇則曾與梁振英不謀而合跟進高才通問題。不過新政治環境下，據了解特區政府有份參與評價議員，供有關方面通盤考慮。而作為「紅隊」角色敢於指出問題提出建議的議員，一直被視為「高危」一族。據聞政界曾經有具「底氣」的人士，為高危議員講好說話，認可他們是理性且有建設性貢獻的議員，可惜最終無功而還。



有代議士聞訊江玉歡可能未能連任都感突然，圈內更有人不禁嘆氣。曾任多年議員的湯家驊認為，退位讓賢是好事，但更重要的是換來一個真正人才，而非改改包裝罷了。全國港澳研究會顧問劉兆佳表示「敢言唔係唯一標準」，議會應該吸納各方面人才，但承認尚在探索愛國者治港下立法會和政府的關係應該如何處理。



立法會議員江玉歡。(資料相片)

江玉歡緊貼民生被視為「敢言」 非「鍵盤戰士」

如果說梁君彥放棄連任，對政界是「核彈」，被視為「敢言」的議員張欣宇、江玉歡不尋求連任，對市民而言也可說是「震撼彈」。皆因除了新民黨主席葉劉淑儀、實政圓桌立法會議員田北辰等議會老將，連任多屆較為人熟悉以外，社會對議會新丁的認知，往往靠其跟進民生問題的著緊程度，繼而令傳媒報道的機會。

江玉歡︰出身基層故關注社褔(盧翊銘攝)

2023年一宗網上熱議的賣栗子婆婆託親友看檔遭食環署沒收小販車事件，江玉歡馬上跟進。（江玉歡FB）

江玉歡緊貼時事脈搏，關注民生議題的形象深入民心 ，本身是律師的她上任之初，關注廢除「免針紙」無法律授權，最終司法覆核案中政府敗訴，當時強調初心只是提出程序的疑問，抗疫政策難免有模糊，關注政府決定是否合法，不存在支持或反政府之意。之後，一宗網上熱議的賣栗子婆婆託親友看檔遭食環署沒收小販車事件，她馬上跟進。

江玉歡認為，橋咀可活動範圍較小，有必要控制人流。（梁鵬威攝）

數到近期的有熱氣球節爭議，主辦方沒有成功領取牌照便宣傳坐熱氣球體驗，大批苦主申訴，江玉歡也馬上買票入場，親身了解情況；十一黃金周，西貢橋咀島有遊客踐踏珊瑚區，江玉歡也坐船到現場了解情況，並非「鍵盤戰士」。

張欣宇獲長實集團執行董事趙國雄提名參選2021年立法會選舉。（張欣宇Facebook）

張欣宇鐵路議題形象突出 曾助反修例青年申領回鄉證

另一名同被視為「敢言」議員張欣宇，在2021年選舉改制後參選新界北直選，獲得「星級提名」，包括港大微生物學系講座教授袁國勇、長實集團執行董事趙國雄和港交所前行政總裁李小加等，最終以28,986票當選。

張欣宇最終以28,986票當選。（張欣宇fb圖片）

張欣宇於現場視察情況。（梁鵬威攝）

「港漂」張欣宇上任之初為反修例後無法申領回鄉證的數百名青年，成功申請回鄉證，曾稱是他任內最大成功感的事件。本身是港鐵工程師的他，在鐵路議題上形象突出，屢接受傳媒訪問關注港鐵議題，包括將軍澳綫停駛、輕鐵相撞、油麻地站列車甩門事故等。

香港與內地當年恢復免檢疫通關，落馬洲管制站在早上6時半開關，等候北上的市民一湧而入。立法會議員張欣宇也坐頭班車北上，他指人數比預期多。（鄭子峰攝）

張欣宇（黃浩謙攝）

與梁振英不謀而合關注「考試移民」

被視為「敢言」議員的他，任內曾提出要增設門檻確保粵車南下申請者具消費力，則被前特首梁振英不點名批評他欠缺政治常識。張欣宇沒有停下步伐，近年關注高才通續簽審批寬鬆、「考試移民」搶佔學額問題，最終教育局收緊門檻要求杜絕問題，與同樣關注這議題的梁振英觀點不謀而合。政圈對他廣泛好評，認為他意見理性，有建設性。

江玉歡暗示不參選，市民群情洶湧留言。（江玉歡FB）

江玉歡暗示不參選 市民群情洶湧留言

未表態的選委界立法會議員江玉歡，日前暗示不會參選後，隨即有大批網民留言在她Facebook表態不捨之情，不乏有人讚她敢於為香港發聲。其中，民主黨元老李華明留言對江玉歡有頗高評價：「我這個前議員可以有資格稱妳為一位極之稱職的立法會議員！比較我在1991年首次出任立法會議員更優勝」。

江玉歡上載一張相片，提到如背景所說「活出精彩」才是最重要。（江玉歡FB）

群情洶湧，江玉歡安撫大家說任何美好的事情也有終結時，引用歌手林家謙2022年演唱會時的一番話，不是每件事也要安哥，好多事可以放在回憶裡，日後好好懷念，形容見到大家的支持和慰問，「夫復何求？」她總結議員任期「全力以赴、問心無愧」，憶起四年前沒有人脈支撐之時，抱著服務社會的決心跑去參選，「最初有些見面會沒有份兒，急得掉下眼淚」，形容自己盡最大努力展示誠意與認真，最終排尾三僥倖當選。

觀乎Google熱門搜尋榜，香港新方向議員張欣宇公布不連任後，「張欣宇」三字搜尋量激增2,000個以上，遠遠拋離其他同日棄選議員。（GOOGLE）

「張欣宇」搜尋量激增2,000個以上

至於張欣宇公布不連任後，觀乎Google熱門搜尋榜，「張欣宇」三字搜尋量激增2,000個以上，遠遠拋離其他同日棄選議員。Facebook同樣接到百個留言力撐，有人希望他能夠繼續參選。

張欣宇公布不連任後，市民群情洶湧留言。（張欣宇FB）

他的議會同事、工聯會陸頌雄亦留言，憶起與張欣宇一起讀清華大學高級公共管理碩士（EMPA）時，已看得出張欣宇好用心服務市民，讚揚他「在議會為市民發聲，關心工友和基層福祉，好多問題都有獨特的見解及高水平的議政能力」，祝張欣宇有更好的前程發展，以另外一種方式服務香港市民。

葉劉曾點名讚江玉歡 政界為「紅隊」陳情不果嘆氣

身兼行政會議召集人的新民黨主席葉劉淑儀在本屆議會上任之初，曾在報章專訪中公開點名稱讚江玉歡，說「例如江玉歡這些議員是需要的，特別無咗聲大夾惡反對派，係應該有人做所謂抽掅政府的工作，否則政府官員會變得鬆散，以為乜嘢都過，唔可以咁樣。」

湯家驊認為，退位讓賢當然是好事，但更重要的是能換來一個真正人才，而非換個年輕新面孔，改改包裝罷了。（資料圖片）

湯家驊：立法會需要監察政府的人 退位讓賢要換來真人才

曾任多年立法會議員的行政會議成員湯家驊認為，在「一國兩制」下，立法會是特區管治及施政極為重要的一環。立法會的職能是審議法案，和監察及參與特區政府的政策制定。

立法會需要一些對立法和監察政府有興趣和有才能的人。 行政會議成員湯家驊

湯家驊說，立法會不應亦不能是一個反對政府、或沽名釣譽的平台；立法會需要的是有成熟視野和有足夠社會歷練的人；這些人不一定是年輕人。

退位讓賢當然是好事，但更重要的，是能換來一個真正人才，而非換個年輕新面孔，改改包裝罷了。 行政會議成員湯家驊

被問怎麼看待江玉歡在內的敢言議員不競逐連任，全國港澳研究會顧問劉兆佳接受《香港01》訪問時說議會應該吸納各方面人才。（資料圖片）

劉兆佳：議會應吸納各方人才 行政立法關係尚在探索

對於江玉歡在內的敢言議員不競逐連任，全國港澳研究會顧問劉兆佳接受《香港01》訪問時說議會應該吸納各方面人才，「當然最原本要係愛國愛港嘅」，才能更好發揮配合政府工作的作用，至於愛國者治港之下的立法會運作、以及立法會和政府的關係應該如何處理，尚在探索之中。

對於坊間猜測有人因敢言得罪有關方面，故不能連任，劉兆佳指不能輕易斷言，而是要綜合地考量議員的表現，「敢言唔係唯一標準」，重申議員退選是綜合因素所致。劉兆佳表示，很難知道不同人棄選的動機和理由，他預計今次立法會有一定程度的人事變動。