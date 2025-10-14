直播｜立法會換血累計12名議員棄選　李家超：係佢哋個人選擇

行政長官李家超今日（14日）早上出席行政會議前，被問到12名棄選議員當中，不少已年過70歲，會否將「七十大限」延伸至其他公職，包括特首；棄選的議員當中有多人兼任行會成員，會否需要換人？李家超說，無行會成員表示打算在完成任期前辭任，又指任何組織人事更替是正常，不參選下屆立法會的議員當中，涉及不同年紀，有人基於家庭原因、專注自身事業、學術進修、希望有人接班等，「都係佢哋個人選擇」，尊重他們的決定。



《香港01》直播。



10月14日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（王晉璇攝）

行政長官李家超表示，上週四去廣州南沙出席第十五屆全運會、殘奧會火種採集儀式，下個月初會舉行火炬傳遞，正籌備和規劃香港的傳遞活動，路線會著重展示香港文化體育特色，火炬人手會包括體育界等界別的人士。他指，香港賽區已經準備就緒，各項測試賽完滿完成，也為各個環節制定詳細方案，預計會有4000多位運動員、傳媒、代表團人員等參與賽事現場，預計海內外觀眾十萬計。

李家超說，義工將多達1萬6千多人，在賽事不同崗位服務。今次港隊派出600位運動員，規模是歷屆最大，明天會主持代表團授旗儀式，為運動員打氣。

10月14日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（王晉璇攝）

他又指，香港中醫醫院首個檢測中心將於今年12月11日正式分階段投入服務，醫務衞生局將在本星期舉行記者會公佈，香港中醫醫院經過七年籌備和規劃，提供政府資助服務，醫務衞生局直接監管，中醫醫院會充分利用香港醫療體制，發揮三方面作用。

一是為市民提供多元化優質中醫服務，預計門診服務每年惠及40萬人次，醫院會重點發展內科、外科婦科等。

二是為香港中醫藥發展創造新機遇，中醫院與中大、港大、浸大合作，會成為三所大學的教學機臨床實習、科研平台，將進行中醫臨床研究。

三是助力國家推動中醫藥走向世界。向國際展示中醫優勢病種技術療效。

10月14日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（王海圖攝）

立法會議員。（資料圖片）

今年致謝議案討論在本屆立法會會期完結前舉行。繼立法會主席梁君彥與選委界議員馬逢國在上月底率先宣布不會參加下屆選舉後，上周五起每日都有議員宣布放棄競逐連任，包括行政會議成員林健鋒、陳健波與張宇人，消息指，與他們同樣年過七十的行政會議召集人葉劉淑儀，也預料會退出立法會。行政會議與立法會任期沒有直接聯繫，但幾位已決定離開或可能離開立法會的兼任行會成員本身亦為所屬政黨要員。

柴灣常安街簡約公屋項目，早前被揭撐板螺絲被剪斷等。（廖雁雄攝）

近日受社會關注的另一個議題是有簡約公屋地盤被揭發，在施工過程中剪短核心牆的螺絲及擅自擴大鐵格螺絲孔。事件引起社會關注簡約公屋所採用的組裝合成（MiC）建築法是否安全。房屋局強調事件不涉及MiC組件，指是工人「裝唔到唔出聲」，但迄今未解釋「裝唔到」的原因。同樣用組裝合成建造的居屋安柏苑，入伙兩個月又發生最少75宗懷疑滲水個案，當局強調問題屬施工時拍工瑕疵，與MiC組建質素無關。