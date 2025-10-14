李家超會見中國紅十字會會長何維　交流應急管理及急救教育等議題

行政長官李家超與率團訪港的全國人大常委會副委員長、中國紅十字會會長何維會面，就應急管理、基礎急救教育及心理健康等議題交換意見。李家超向何維表示，香港紅十字會作為中國紅十字會的分會，不時就完善「特區緊急應變機制」等範疇提出建議，對香港貢獻有目共睹。



李家超今日在社交平台發文稱，他在昨日（10月13日）與何維會面。他歡迎何維率領代表團訪港，並指香港紅十字會與全國各省、市、縣的內地紅十字會一直保持緊密合作，涵蓋災害救援、人道援助，以及社區服務與公共健康等多個領域，雙方攜手推動紅十字事業，成效顯著。

行政長官李家超與全國人大副委員長、中國紅十字會會長何維會面。（李家超facebook）

李家超又表示，香港紅十字會作為中國紅十字會的分會，一直與特區政府合作無間。他感謝香港紅十字會不時就完善「特區緊急應變機制」及普及「急救、心理急救及備災教育」等範疇提出建議，以及多年來透過義工及社區網絡協助招募志願捐血人士，救急扶危。他指出，紅十字會對香港的貢獻有目共睹。

行政長官李家超與全國人大副委員長、中國紅十字會會長何維會面。政務司副司長卓永興、醫務衞生局局長盧寵茂、勞工及福利局局長孫玉菡等官員陪同。（李家超facebook）

何維是醫學博士，曾任中國醫學科學副院長、北京協和醫科大學副校長、衞生部科技教育司司長等職，2018年出任全國政協副主席，成為副國級領導人，2023年起擔任全國人大副委員長。他同時是中國八大民主黨派之一的中國農工民主黨中央主席。

政務司副司長卓永興、醫務衞生局局長盧寵茂及勞工及福利局局長孫玉菡亦有出席昨日的會面。