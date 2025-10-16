立法會選舉｜擔心工聯會議席不保？吳秋北：會盡最大能力

立法會選舉提名期前夕，多人宣布棄選。工聯會會長吳秋北今天（16日）表示下星期三（22日）將會召開中委會討論選舉部署。工聯會目前在立法會佔7席，包括吳秋北、黃國、陸頌雄、郭偉强、梁子穎、鄧家彪及陳穎欣。被問到會否擔心工聯會議席不保，吳秋北指會盡最大的能力。



吳秋北：工聯會下星期拍板參選名單

吳秋北出席特區政府舉辦「行政立法同心治港創未來」研討會後，被追問如何部署新一屆立法會選舉，他指工聯會中委會下星期三（22日）開會討論參選準則及安排等；下星期四（23日）則會有記者招待會交代。

吳秋北表示，立法會做出的成績是行政、立法共同所做出來的成績、例如簡樸房、網約車、三隧分流等。吳認為良政善治是經濟發展、民生發展的保障，必須充分配合。吳指，議員要講好議會實質成績、優質香港特色民主好處，真正地讓市民受惠，呼籲市民積極投票。

多名棄選議員缺席研討會 譚耀宗：今日立法會開會

多名早前宣佈不參選的議員未有出席特區政府舉辦「行政立法同心治港創未來」研討會，包括新民黨葉劉淑儀等。譚耀宗會後表示，今日（16日）立法會開會、「所以有啲議員唔係全部過晒嚟」；至於新民黨議員未有一齊來到、或者會否有任何預示？譚耀宗思考一秒後指想不到有任何關係。