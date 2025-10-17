立法會選舉｜內會閉幕葉劉駐立抹面惹遐想 黨友陳家珮：沒有流淚
撰文：文維廣
出版：更新：
隨着不少議員陸續宣佈不競逐連任，立法會氣氛甚是凝重。繼取消「中銀飯局」、「惜別午宴」，更有傳有女議員淚灑立法會，今日（17日）立法會舉行本屆最後一次內務委員會，已宣布不連任的內會副主席陳健波多謝議員支持，會後新民黨主席葉劉淑儀未有立即離開會議室，反而在原位多次抹面，黨友黎棟國、陳家珮以及選委界江玉歡上前交談。一向硬朗的葉劉究竟怎麼了？
專頁．立法會選舉2025｜棄選潮揭序幕 即睇最新動向、深度分析
陳健波不競逐連任 李慧琼代委員致謝
立法會內務委員會今日（17日）召開本屆最後一次會議。內會主席李慧琼表示，大家知悉副主席陳健波不會連任，他從2008年起擔任立法會議員至今，貢獻良多，代表委員多謝陳議員工作。
陳健波回應指，「我諗諗吓都係講吓嘢，本身諗住講十分鐘」，惟最終歸納一句：無言感激，多謝大家。各議員隨即敲檯致意。
葉劉留在原位站立抺面 黨友及江玉歡上前交談
會議結束後，各議員紛紛離席，惟葉劉淑儀在原位站立，不時抹面。黨友陳家珮、選委界江玉歡上前與葉劉交談，黎棟國在旁等待，期間江玉歡有搭葉劉膊頭，走前與黎棟國握手。葉劉不斷抹面不禁令人懷疑是否落淚，陳家珮接受查詢時否認，指沒有落淚，大家只是聊天。
及後，葉劉淑儀一行人上前，與立法會秘書處人員握手後離開會議室。
連日來多名「7字頭」議員宣布棄選，葉劉會否跟隨成為外界關注焦點。日前她曾嚴肅地要求記者「唔好騷擾我」，今早在立法會再被問及會否競逐連任時，她回復笑容，表示新民黨稍後會正式宣布，又連番向記者表達「不好意思」，稱「真係對唔住呀，唔該，畀我開會」。
立法會選舉｜葉劉開會被問去留現笑容 連番「對唔住、唔好意思」立法會選舉｜田北辰承認多人棄選令他思考去留：我是否只顧自己呢立法會選舉｜譚耀宗：制衡非挑剔施政抬高自己 配合非什麼都贊成立法會選舉｜香港不走「封閉僵化的老路」｜于品海