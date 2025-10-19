立法會選舉｜80億闊少莊家彬擬出戰　梁福元、譚錦球政二代｢去馬｣

立法會選舉提名期周五（24日）展開，各路人馬獲「綠燈」後摩拳擦掌爭取提名。《香港01》獲悉來屆立法會將有多名「商二代」參戰，其中有「80億闊少」之稱的莊士集團太子爺莊家彬，消息指擬出戰選委界。「鋼筋大王」之子、港區全國人大代表姚祖輝，據聞亦計劃參選商界（第二）議席，該席位目前是建制派「班長」廖長江擔任。



「政二代」亦加入戰團，《香港01》獲悉全國政協常委譚錦球的「政二代」、新社聯理事長譚鎮國也擬參選，打算出選新界北直選。有傳全國政協常委王惠貞的女兒、九龍城區議員黃文莉也有意出選。其餘包括十八鄉居民協會主席梁福元的次子梁明堅，消息指將出戰新界西北直選；九龍東潮人聯會會長楊育城的兒子楊諾軒，消息指將出戰九龍中，楊諾軒本身是黃大仙西區議員。



專頁．立法會選舉2025｜棄選潮揭序幕 即睇最新動向、深度分析

區區五人出戰 帶動選舉氣氛

立法會選舉12月7日舉行，《香港01》早前報道，據悉有關方面希望透過共有10個選區、每區各2席的地區直選帶動選舉氣氛，各方積極鼓勵不同政黨派人參選，目標是每區至少有四至五名候選人，最理想的組合是除了各個有地區基礎的主要政黨均推舉候選人，還有獨立人士上陣。

新界社團聯會理事長譚鎮國。（鄭子峰攝）

譚錦球兒子譚鎮國擬出戰新界北 或與江旻憓交鋒

《香港01》獲悉，來屆立法會將有多名「政二代」、「商二代」參戰。其中，全國政協常委譚錦球的兒子譚鎮國也擬出戰新界北直選。政界盛傳，巴黎奧運奪金的前香港劍擊代表江旻憓「劍指」新界北選區參選，兩人大機會在地區交鋒。

2023年區議會投票日前夕，新界社團聯會理事長譚鎮國參與單車或緩跑巡遊活動。

譚鎮國本身是北區區議員，亦是新界社團聯會理事長、新界青年聯會主席。三年前，他獲特區政府頒授銅紫荊星章，今年則獲委任為太平紳士。2022年9月，譚鎮國曾在聯合國人權理事會上發言，反駁西方的不實指控，向國際社會強調香港國安法讓香港的人權和自由得到更好保障，譚鎮國在個人網頁中形容自己體現了「矢志不渝的政治擔當」。

黃文莉曾在聯合國人權理事會發聲。（資料圖片）

王惠貞女兒黃文莉傳有意出選 積極籌劃九龍城振經濟活動

另一名全國政協常委王惠貞的女兒、九龍城區議員黃文莉，盛傳她有意出戰立法會選委界。黃文莉是王新興集團的第三代接班人，集團在房地產、餐飲、酒店、紡織等領域都有涉獵，包括位於廣州的萬菱匯和萬菱廣場項目。黃文莉亦是王新興集團旗下萬菱集團的副總經理。

黃文莉本身是九龍城區議會轄下提振地區經濟專責工作小組主席，區內多項重點活動亦有參與籌劃，包括九龍城潑水節、九龍寨城公園的「九龍城寨光影之旅」展覽。與譚鎮國的共通點，是兩人都曾在聯合國人權理事會發聲，今年9月黃文莉出席理事會第60屆會議期間，參加由中國民間組織國際交流促進會舉辦的「平等，人權及包容性發展」邊會並發言。

九龍社團聯會會長王惠貞。（鄭子峰攝）

王惠貞日前被問到來屆立法會議員應有何特質時，她指，有志、有心、有力都應該支持，自己不會參選。不過，被問到會否支持女兒黃文莉出選，她指與女兒未有討論，純粹個人意願，要視乎她自己想法。

十八鄉居民協會主席梁福元（右）的次子梁明堅（左），消息指將出戰新界西北直選。（梁鵬威攝）

梁福元次子梁明堅 擬出戰新界西北

其他擬加入戰團的「政二代」，包括十八鄉居民協會主席梁福元的次子梁明堅，消息指將出戰新界西北直選。

梁福元曾形容梁明堅（左）作風較積極。（資料圖片／梁鵬威攝）

梁明堅是元朗前區議員，他曾接受《香港01》訪問時提到，在他眼中的梁福元「只喺外面惡」，回到家中甚少罵人，反而多由媽媽做醜人；梁福元透露自己在兒子就學階段也會出席學校家長日，吩咐老師留意兒子有否行差踏錯，「很多老師私底下敬仰和佩服我」。兒子現在跟隨父親的腳步，走從政之路，梁福元公開教子法門，告誡梁明堅「言多必失，從政不要多言」。

莫嘉傑和楊諾軒宣布參選2023年區議會選舉。（林靄怡攝）

楊諾軒擬出戰九龍中 前年區議會逾萬票當選

另外，九龍東潮人聯會會長楊育城的兒子楊諾軒，消息指擬將出戰九龍中，楊諾軒本身是黃大仙西區議員。2023年區議會選舉，東九龍居民委員會派出的楊諾軒以13,469票奪得黃大仙西第二席，晉身區議會。楊諾軒曾在澳洲讀大學，專業是會計，投身黃大仙鳳凰區工作的約十年。

80億闊少莊家彬擬出戰選委界 梁毓偉未能連任

除了「政二代」，「商二代」亦會出戰。《香港01》獲悉，有「80億闊少」之稱的莊士機構國際主席兼董事總經理莊家彬，擬出戰選委界。他亦在今年特區政府的授勳名單之上，獲頒銅紫荊星章，今年7月他當選全國青聯副主席，該次青聯選舉當中，江旻憓亦獲選為全國青聯常委。消息指，另一名全國青聯副主席、選委界立法會議員梁毓偉，未能連任。政界預料，莊家彬是代表全國青聯的聲音，參戰議會。

莊家彬本身是廠商會副會長。（黃浩謙攝）

莊家彬本身是廠商會副會長，亦是天津市政協委員、香港福建社團聯會副主席等。

港區全國人大代表姚祖輝（中）為嶺南大學校董會主席。（資料圖片）

「鋼筋大王」之子姚祖輝 擬接建制派「班長」廖長江棒

「鋼筋大王」之子姚祖輝，據聞亦計劃參選商界（第二）議席，該席位目前是建制派「班長」廖長江擔任。姚祖輝父親姚樹聲上世紀40年代末從上海移居至香港，其創立的萬順昌公司94年上市，是香港第一家鋼筋進口商。姚袓輝目前為嶺南大學校董會主席、港區全國人大代表。

姚祖輝亦有就反修例示威發表過意見，指有人到尖沙嘴天星碼頭拆下五支旗桿上的國旗並丟入海，姚發聲明表示對此感到非常憤怒和恐懼，批評是公然踐踏國家尊嚴，挑戰「一國兩制」底線，涉觸犯《國旗法》和香港《國旗及國徽條例》，形容必須依法嚴懲。