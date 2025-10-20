棄選議員「最後發言」受阻？立法會「告別議案」研取消｜政圈風聲

立法會選舉提名期前夕，多名議員先後宣布棄選，包括年過七十歲議員。正所謂：「有始有終」，部分人原本計劃於後日（22日）的第七屆立法會最後一次大會「告別議案」環節，就連任問題表達心跡。根據內務委員會主席李慧琼上周宣布，當日每位議員有5分鐘發言時間。



不過，《香港01》獲悉，立法會有聲音認為要取消「告別議案」，各方仍在拉鋸中，未有最後決定。如屬實，棄選議員將不能在會議上「最後發言」。李慧琼回覆《香港01》查詢時說，接獲不同黨派不同議員對「告別議案」有不同意見，現時處理中，綜合考慮後再交代。



立法會議員。（資料圖片）

「告別議案」也要破傳統取消？ 消息：各方拉鋸中

多名議員向《香港01》表示，聽聞立法會將取消後日大會的「告別議案」環節，惟原因未明。亦有議員指暫未聽聞取消，估計是個別版塊的議員私下「收到風」。

立法會議員。（資料圖片）

有人笑言，立法會與特首的惜別宴早前也宣布「破傳統」取消，引用主席梁君彥當時解釋的一席話：「每件事亦有打破傳統」。不過，據聞各方仍在拉鋸中，未有最後決定。如屬實，棄選議員將不能在會議上「最後發言」，便要以其他方式向選民表達連任或棄選想法。

10月20日早上，立法會內務委員會主席李慧琼（右）與副主席陳健波（左）舉行記者會總結委員會工作。（王晉璇攝）

李慧琼：接獲「告別議案」不同意見 處理中

內務委員會主席李慧琼回覆《香港01》查詢時說，接獲不同黨派不同議員對「告別議案」有不同意見，現時處理中，綜合考慮後再交代。

立法會議員（資料圖片）

告別議案歷史悠久 向政府道別祝願香港繁榮

「告別議案」歷史悠久。回歸前夕，立法局的內務委員會決定動議告別議案，向英國政府道別，並祝願香港特別行政區繼續安定繁榮。回歸後的立法會，改為在每屆立法會任期完結前的最後一次大會，就告別議案辯論，每名議員有5分鐘發言時間。

2008年第三屆立法會的最後一次大會，議員就告別議案辯論，不過第四屆和第五屆立法會的最後一次大會，即2012年和2016年，都沒有告別議案環節。

直到2021年第六屆立法會的最後一次大會，告別議案辯論再現。時任政務司司長李家超表示，過去幾屆立法會因在任期完結前的不同原因，包括議程上仍有多項立法項目須要處理，未能就告別議案辯論。