立法會選舉｜葉劉IG吐心聲： 繼續為市民服務　直至回歸塵土

【立法會選舉2025】本屆立法會迄今已有22名議員宣布不會競逐連任，12名「7字頭」議員當中，只有新民黨主席葉劉淑儀與副主席黎棟國未公布決定，葉劉的動向尤其受到關注，她昨日（22日）出席立法會最後一次大會時，與另外5名黨友在會議廳打卡，表示「可能是今屆新民黨在議會的最後一次合照」，但仍拒絕表明自己是否不會再參選。



她後來在社交平台與支持者互動，留言稱自己「不會離開各位」，會繼續為市民服務，「直至回歸塵土」。



10月23日，新民黨主席葉劉淑儀出席本屆立法會最後一日舉行大會。（廖雁雄攝）

葉劉與黨友「打卡」稱可能是最後合照

葉劉淑儀昨日（22日）出席立法會最後一次大會時，與另外5名黨友黎棟國、容海恩、陳家珮、何敬康、李梓敬在會議廳打卡，表示「可能是今屆新民黨在議會的最後一次合照」。

葉劉昨日中午離開會議廳時，再被追問合照是否有得別意義，她回應稱剛好齊人，又有位置，所以拍照「留為紀念」。至於是否意味6人當中有部分不能連任，她表示稱「乜嘢人連任要等嚟緊嘅選舉決定」。

網友表達不捨 葉劉：我不會離開各位

葉劉把照片上載到不同社交平台，其後更在ig與網友積極互動，多次留言回應支持者。有網友請她「保重」，她答稱「一定會，我會為你們keep fit!」。有網友表達「不捨」，查問她是否會繼續更新ig，她回應稱「我不會離開各位」，「我會與各位常在」。

我會與各位常在，我會繼續為市民服務，直至我回歸塵土。 立法會議員葉劉淑儀

她又有感而發表示： 「香港一定要保持多元、包容及開放，否則失去『一國兩制』的特色和優勢。」

10月22日，葉劉淑儀出席立法會最後一次大會時，與另外5名黨友在會議廳打卡，表示「可能是最後合照」。（葉劉淑儀IG）

「7字頭」剩葉劉與黎棟國未交代去留

自74歲的立法會主席梁君彥與70歲的馬逢國在9月底同步打響棄選頭炮以來，現屆立法會12名「7字頭」議員，只有75歲的葉劉淑儀與73歲黨友黎棟國仍未交代去向。《香港01》早前報道，身兼行會召集人的75歲新民黨主席葉劉淑儀也勢危，預料她連同其餘所有「7字頭」議員也不能留低。

新民黨6名立法會議員。（新民黨FB）

除了「七字頭」議員，迄今亦有12名不同年齡層的議員棄選，包括多名只做了一屆的「新丁」。港澳辦早前以「港澳平」名義發表署名評論文章指出，透過換屆選舉實現議員的有序更替，是立法會的慣常，亦是民主真諦之一。文章同時寄語新一屆立法會議員更勤勉工作、更善於履職盡責，更年輕專業、更具創新創造活力。

新民黨6名立法會議員葉劉淑儀、黎棟國、容海恩、陳家珮、何敬康、李梓敬。（葉劉IG）

新民黨擬派7人出戰 陳家珮代葉劉「出征」港島西

新民黨仍未公布立法會換屆選舉部署。綜合各方消息，在葉劉與黎棟國篤定「無得留低」的局面下，該黨參選名單仍將增至7人，比上屆最初名單多了兩人，當中有6人將出戰地區直選，現為選委界議員的陳家珮將轉換跑道，爭取保住現時由葉劉佔據的港島西直選議席。