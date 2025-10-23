立法會選舉｜李家超：公務員應投票　實踐支持政府施政立場

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉提名期明日（10月24日）展開，特區政府與選舉管理委員會今早舉行立法會選舉啟動禮，行政長官李家超致辭時表示，今次選舉是香港邁向「由治及興」進程中的大事，關乎每一位香港市民福祉。政府會確保選舉舉行，並聚焦三方面工作，包括確保選舉公平有序進行、鼓勵賢能人才積極參選，以及動員社會各界投入選舉。



他特別指出，公務員應以身作則，政府會為當天需要值班的公務員提供一切可行便利，讓他們參與投票。他同時呼籲全港各機構、企業及組織熱烈響應，提供便利讓員工履行公民責任。



專頁．立法會選舉2025｜棄選潮揭序幕 即睇最新動向、深度分析

10月23日，特區政府與選舉管理委員會舉行2025年立法會換屆選舉啟動禮。新一屆立法會選舉提名期將由明日（10月24日）開始，11月6日結束；12月7日舉行投票。（鄭子峰攝）

10月23日，特區政府與選舉管理委員會舉行2025年立法會換屆選舉啟動禮。新一屆立法會選舉提名期將由明日（10月24日）開始，11月6日結束；12月7日舉行投票。（鄭子峰攝）

政府全力深化改革 選出有能力有擔當議員至關重要

李家超表示，立法會是香港特區管治架構的重要組成部分，《基本法》第七十三條賦予立法會行使多項重要職權，包括制定、修改和廢除法律，審核、通過財政預算，批准稅收和公共開支等。政府正全力深化改革、發展經濟、改善民生，許多政策都必須經過立法會立法或撥款才可落實，因此選出有能力、有擔當、有熱誠、勤奮服務市民的賢能人士擔任立法會議員，至關重要。

10月23日，特區政府與選舉管理委員會舉行2025年立法會換屆選舉啟動禮。選管會主席陸啟康致辭時說，每一張選票都可能影響到特區的施政、經濟發展和市民的生活，呼籲選民踴躍投票。（鄭子峰攝）

政府聚焦三方面工作 李家超鼓勵各界賢能積極參選

李家超回顧本屆立法會四年任期，指它見證行政立法關係在行政主導和「愛國者治港」原則下有效良性互動，既相互制衡又相互配合。他指出，政府確保第八屆立法會選舉順利舉行，展示選舉制度的廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性，將聚焦三方面工作：

首先是確保選舉公平、公正、誠實、安全有序進行。李家超表示，今年3月通過的《完善選舉安排（綜合修訂）條例草案》，改善和優化了各項選務安排和選舉流程，同時確保選舉在公平、公正、誠實和安全有序下進行。他在未來幾個星期會領導全政府協力同心，積極辦好和推動今次的立法會選舉。

10月23日，特區政府與選舉管理委員會舉行2025年立法會換屆選舉啟動禮。新一屆立法會選舉提名期將由明日（10月24日）開始，11月6日結束；12月7日舉行投票。（鄭子峰攝）

第二是鼓勵賢能人才積極參選。李家超稱，鼓勵各行各業、不同階層的愛國愛港、有能力、有擔當、熱心服務市民的優秀人才，積極參選成為立法會議員，和政府共同為香港的良政善治、經濟發展和民生改善，作出不懈努力。

李家超呼籲各機構企業為員工提供投票便利

第三是動員社會各界支持選舉，包括個人、企業、組織和團體等眾志成城投入選舉。李家超表示會全力推動社會各界，包括機構、企業、組織和團體等一起履行社會責任，鼓勵屬下員工在投票日積極投票，並為員工提供一切可行的便利。

10月23日，特區政府與選舉管理委員會舉行2025年立法會換屆選舉啟動禮。新一屆立法會選舉提名期將由明日（10月24日）開始，11月6日結束；12月7日舉行投票。（鄭子峰攝）

李家超強調，行使投票權不僅是全體香港市民的權利，更是市民的應有之義。他表明，特區政府作為香港的最大僱主，會帶頭鼓勵及推動公務員踴躍投票，並為當天需要值班的公務員提供一切可行便利，包括各政府部門容許值班同事有序離開工作崗位前往投票，安排足夠的替補人手，以及為公務員同事投票提供交通便利等。

公務員作為政府團隊一員，更應以身作則，以投票實踐公務員支持政府施政、支持政府推動所有選民參與投票的立場方針。 行政長官李家超

公務員投票 可報銷的士交通費

政制及內地事務局局長曾國衞早前表示，若公務員在投票日當天需要上班，部門的主管人員必須容許他們離開工作崗位到所屬票站投票，並為此訂定時間表，讓他們有序地前往投票，時間表亦須呈交有關部門首長。公務員可申請發還往返辦公室和其所屬票站的交通費用，包括的士。