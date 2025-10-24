英發表《香港問題半年報告》　駐港公署：老調重彈　抹黑一國兩制

外交部駐港公署今日指，英國政府早前發表的《香港問題半年報告》老調重彈，抹黑「一國兩制」，詆毀香港國安法和國安條例，粗暴干涉特區司法和法治，對此表示強烈不滿和堅決反對。



外交部駐港公署今日（28日）發放新聞稿，對於英國政府早前發表的《香港問題半年報告》，表示強烈不滿和堅決反對，形容報告老調重彈抹黑「一國兩制」，詆毀香港國安法和國安條例，粗暴干涉特區司法和法治。

公署發言人表示，《中英聯合聲明》沒有賦予英方幹預回歸後香港事務的權利。香港回歸後，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的條款已全部履行完畢，中國政府治理香港特區的法律依據是中國憲法和香港基本法。英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，更沒有資格對香港事務說三道四。

發言人又批評，英方無視香港法治發展成功實踐，無視自身國安立法執法的嚴苛事實，反而藉所謂「半年報告」惡意詆毀香港國安法律和人權法治，粗暴幹預特區司法，公然踐踏不干涉他國內政等國際法和國際關係基本準則，充分暴露其根深蒂固的殖民心態和偽善的雙重標準。

公署發言人又指，香港回歸祖國以來，中國政府始終全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針,「一國兩制」在香港的實踐取得舉世公認的成功。現今香港法治環境更加優良，社會更加穩定團結，香港居民依法享有的各項權利自由得到更好保障，全球投資者普遍看好香港機遇，用「真金白銀」對香港未來投下信心票。

發言人敦促英方正視香港已回歸祖國28年的現實，正視香港走向由治及興的事實，多做有利於中英關係發展的事，在涉港問題上謹慎行，停止干預香港事務和中國內政。