拆局｜葉劉退場佐證「七十大限」？　港澳辦四字評語破迷思

【立法會選舉2025】隨着行政會議召集人葉劉淑儀正式宣布放棄競逐連任立法會議席，最近大半個月在政圈炒得沸沸揚揚的「七十大限」話題，也在12名年逾70議員全部棄選下劃上休止符。然而，正如同屬「7字頭」的立法會主席梁君彥所言，議會換屆時出現更替屬正常現象，過往多屆立法會都有不少議員沒有連任。當棄選潮擴散至不同年齡層的現任議員時，「年齡劃界」的說法已不攻自破。立法會需要去舊迎新，但所謂「舊」與「老」，本就不應該只以生理年齡為依歸，若然執着於年齡「紅線」，只會對錯焦點。



立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析

10月23日，立法會會期最後一天。全體議員合照，展現笑容。（廖雁雄攝）

放眼全球，任何選舉都是一場汰舊換新的競爭。香港在「一國兩制」實行選舉制度，香港社會過往把它與西方選舉民主直接掛鈎，但這早被證明是片面甚至是錯誤的認識。近年來隨着西方選舉亂象頻生，學術界對民主的本質有更多的反思。港澳辦在棄選潮發酵之時，發表署名文章，提出新一屆選舉要更好地推進符合香港實際的高質量民主，顯然也是在提醒香港社會重新思考民主的意義。

葉劉政治生涯折射立法會生態變遷

迄今宣布棄選的議員中，葉劉淑儀無疑是最耀眼的一人，而她的政治生涯，本身就是香港議會生態變遷的一面鏡子。2003年，時任保安局局長的她，肩負《基本法》第23條立法的憲制重任，卻在一個充滿敵意與政治操弄的議會內外遭遇巨大阻力，最終立法失敗，她本人亦承擔政治責任，黯然離職。那是她政治生涯的最低谷，卻也成為其蛻變的起點。

10月25日，新民黨舉行記者會宣布立法會參選名單，黨主席葉劉淑儀正式宣布棄選。（夏家朗攝）

二十一年後，當香港立法會以全票通過《維護國家安全條例》，葉劉已是議會其中一位最資深議員。從當年作為主事官員因議會失效而擔責下台，到今天以議員身份完成同一使命，這期間，香港立法會走過了一條極其曲折的彎路，四年前的選舉制度改革，正是這場深刻鬥爭的直接產物。

香港「兩個不走」 本屆立法會完成其一

中央為香港推動選舉制度改革，全面改造議會生態，旨在使其告別之前十年持續存在的惡性對立與民粹撕裂。四年實踐下來，行政長官李家超與立法會主席梁君彥異口同聲稱其成效有目共睹，港澳辦對本屆立法會的表現也不吝讚許，認同立法會運作重回正軌。

立法會推出微縮模型，還原《維護國家安全條例草案》於2024 年3 月19 日在立法會通過的情形。（陳立程攝）

中共在2012年提出「兩個不走」，即既不走封閉僵化的老路、也不走改旗易幟的邪路，這個原則貫徹於國家的內政外交方針，自然也包括對香港事務的管治。不難理解，對中央來說，2021年的選舉改制是在香港經歷了回歸以來最劇烈社會動盪後，為香港清除「邪路」。它對應着「由亂入治」，推動立法會高效配合政府施政，為後續的改革奠定基礎。而從由亂入治到由治及興，香港將下來需要擺脫的，就是「封閉僵化的老路」。有中央治港體系人士直言，立法會出現「大換血」，也必須放在這個大框架裏理解。

中央冀新一屆立法會提升專業議政水平

談及即將舉行的第八屆立法會選舉，有關方面人士直言，中央的角色是劃定底線與明確規劃，確保過往的選舉亂象不會重演，在此基礎上，歡迎候選人之間任何良性競爭。上述港澳辦文章也指出，選舉不存在所謂「祝福名單」或「特殊待遇」。文章用八個「更」表達對新一屆立法會議員的期許，概括而言，就是立法會需要更大的戰鬥力，需要進一步提升專業議政水平。文章更指出，這是最真實管用有效的民主，將為特區實現良政善政提供更有力保障。這番話實際上是在回應坊間有關「棄選潮」的種種疑問，闡明了中央的態度。

10月23日，特區政府與選舉管理委員會舉行2025年立法會換屆選舉啟動禮。新一屆立法會選舉提名期將由明日（10月24日）開始，11月6日結束；12月7日舉行投票。（鄭子峰攝）

事實上，本屆立法會高效運作的同時，也有明顯不足，多項重大立法背後存在一股強大的推力。23條立法加速，中央的決心與督促便是關鍵的驅動引擎。立法會在此過程中無疑是優秀的「執行者」，忠實、高效地完成了歷史賦予的任務。但在主動發掘香港社會深層次問題、引領改革方面，仍未交出完全令中央與市民滿意的答卷。可以說，這屆議會的成功，更多體現在「守成」與「補課」，而非「開創」與「引領」，而眼下這場「大換血」，實際上是由選舉改制啟動的改革的延續，它必然是個持續動態的優化過程，並非一屆選舉可畢其功。

港澳辦讚許退選議員「高風亮節」

以此審視，無論是葉劉還是梁君彥，以至年齡未達70就言退的建制派「班長」廖長江等選擇退下來的資深議員，既是是帶着完成特定歷史階段使命的光榮離場，也是在改革浪潮面前知所進退。他們在政治生涯中為香港鞠躬盡瘁，葉劉更是在長達半個世紀的歲月裏投入香港公共事務，宣布棄選決定時也再表明會一直為國家、為香港、為未來服務。如此氣魄值得充分肯定與尊敬。但毋庸諱言，香港身處劇烈變動的世界變局，需要以更強烈的意識與行動力破舊立新、而過往的成功經驗有時也可能成為妨礙前行的慣性。

早在梁君彥率先宣布不競逐連任時，已有中央涉港官員私下評價其「高風亮節」。這四個字在中共官方論述裏，通常用於評價高級幹部以身作則推動變革的無私行為，熟知中國政治的人不難明白它的份量。港澳辦在昨日新發表的文章裏，直接用同樣的四個字評價為推動薪火相傳而放棄連任的議員，這一高度肯定表明，對中央來說，一眾資深議員的退場，是一種顧全大局的政治智慧與擔當。

梁君彥上月29日宣布不參與競選立法會選舉。（梁君彥fb相）

10月22日，第七屆立法會最後一個會議，立法會內務委員會主席李慧琼和副主席陳健波、財委會主席陳振英、建制派班長廖長江合照。（廖雁雄攝）

立法會革新之後 聚光燈投向何方？

俗語有云，「舊的不去，新的不來」。從中央層面到特區政府，都把立法會選舉視為當前香港首要政治任務，清晰表達了希望社會有能之士積極參與、選民積極投票的願望。資深議員的高風亮節也將為成為未來檢視香港治理能力提升與否的一項關鍵指標。可以說，香港改革的號角已再次吹響。當立法會進一步推進自身的革新之後，如果香港在破解深層次矛盾上依然舉步維艱，如果良政善治的圖景依然遙遠，那麼，市民的質疑、中央的問責，其聚光燈又將投向何方？答案不言而喻。