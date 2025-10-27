立法會選舉｜盧文端料現前所未有選舉總動員　有官員已到澳門取經

香港立法會換屆選舉提名期展開，被問投票率目標，政務司司長陳國基昨（26日）指「愈熱烈愈好。」全國僑聯前副主席盧文端今日（27日）在報章撰文分析解讀港澳辦及駐港國家安全公署近日有關香港立法會選舉的文章時，提到中央希望香港市民用選票選好立法會，也相信會有高過上一屆立法會選舉的投票率，香港社會將出現前所未有選舉總動員。



澳門上月14日亦舉行立法會換屆選舉，投票率53.35%，比上屆多近11個百分點。盧文端在文章亦有點提有關投票率，指澳門公務人員的投票率更是極高，更指香港有關官員已經去澳門取經學習，全力部署做好選舉組織動員安排。



盧文端指特首李家超自督導化解風波，體現特區政府的管治水平和能力。（資料圖片/廖雁雄攝）

2025年9月14日，澳門舉行立法會選舉，選民投票情況。（資料圖片/梁鵬威攝）

澳門上月14日舉行的第八屆立法會選舉投票率53.35%，比上屆多近11個百分點，總投票人數175,272，創下回歸以來立法會選舉新高。國務院港澳事務辦公室發言人翌日發表談話，指出澳門立法會選舉順利舉行，是全面落實「愛國者治澳」原則，推進符合澳門實際高質量民主的又一標誌性成就。

至於香港立法會選舉，港澳辦官方網站近日發布題為〈選舉不容干擾破壞〉的「港澳平」署名文章，駐港國家安全公署發言人也發表談話：絕不允許內外任何勢力干擾破壞香港立法會選舉。全國僑聯前副主席盧文端今日在《明報》撰文指，這兩件事引起外界廣泛關注，其基本看法是不僅表明中央對今次立法會選舉的高度重視，而且是對內外反中亂港勢力發出的嚴正警告。

盧文端：中央希望香港市民用選票選好立法會

盧文端的分析有4點，當中提到中央希望香港市民用選票選好立法會，也相信會有高過上一屆立法會選舉的投票率，香港社會將出現前所未有的選舉總動員。盧文端稱，今年9月澳門立法會選舉，投票率高達53.35%，公務人員投票率更是極高，並指香港有關官員已經去澳門取經學習，全力部署做好選舉組織動員安排。

對於國安公署強調立法會選舉事關香港憲制秩序和民主發展、事關特區政權建設和政治穩定、事關特區良政善治和國家安全；絕不允許任何破壞選舉，危害國家主權、安全和發展利益的行為，絕不允許任何干擾立法會選舉、擾亂特區憲制秩序的行為，絕不允許任何阻撓香港加快由治及興進程的選舉亂象。

盧文端指，對於國安公署這「三個事關」和「三個絕不允許」，是國家安全部門對於敵對勢力的嚴正警告：「任何干擾破壞立法會選舉的言論和行徑，不單違反香港選舉法例，更觸犯《港區國安法》和《維護國家安全條例》，有關方面都會毫不手軟，堅決依法打擊。」