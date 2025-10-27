立法會選舉｜陸瀚民棄選　經民聯首名非「7字頭」議員退場

【立法會選舉2025】立法會選舉提名期展開之際，繼續有現屆議員宣布放棄競逐連任。經民聯選委界議員陸瀚民今日（10月27日）表示，經過慎重考慮及與經民聯黨友和妻子商量後，決定棄選。現年42歲的陸瀚民在四年前首次當選議員，連同他在內，本屆立法會已有28人放棄爭取連任，其中15人只做了一屆便退出。



經民聯在本屆立法會有9個議席，是僅次於民建聯的第二大政團，但隨着陸瀚民棄選，該黨已有逾半議員退場。另外四名棄選的經民聯議員為立法會主席梁君彥、經民聯主席盧偉國、行政會議成員林健鋒及地產及建造界龍漢標，四人年齡均超過70歲。



10月23日，第七屆立法會會議最後一日，早上會議廳續會。陸瀚民與黃俊碩搭膊頭。（廖雁雄攝）

陸瀚民出身公關界 被視為林建岳智囊

陸瀚民在社交平台宣布放棄參選新一屆立法會，他感謝選委四年前支持他加入議會 以在工商界和公共事務界別累積的經驗，貢獻國家和香港特區。他憶述當年參選時以「連結﹒共贏」為核心理念，四年任期當中議會內外連結業界和政府，與「政商民」一起解決社會實際困難、落實政策、推進經濟、助力青年發展、改善民生，一起共建共贏香港，為市民謀幸福。

陸瀚民出身公關行業，曾在馬會與新世界任職，後來加入經民聯監事會主席林建岳的家族企業麗新集團，由林建岳公開助理晉升為集團主席辦公室首席策略官，2021年代表經民聯參加選舉改制後設立的選委界選舉，成功當選。

立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析

陸瀚民為經民聯監事會主席林建岳（右）的智囊。（陸瀚民fb專頁圖片）

感謝政府採納建議 推動發展遊艇經濟

他提到，擔任議員期間在經濟、文體旅、青年、寵物、特別是在「發展遊艇經濟」等多個議題，促成政府採納其本人與經民聯的多項建議。行政長官李家超在今年施政報告提出優化遊艇產業配套，增加約600個遊艇新泊位及推進「機場城市」遊艇港灣建設。

麗新集團主席辦公室首席策略官、經民聯陸瀚民在妻子洪綺敏陪同下，報名參選立法會選委會界別。（羅君豪攝）

陸瀚民表示，「總結過去，籌劃未來」，經過慎重考慮及與黨友和太太商量，決定不在逐連任。他承諾未來會在新崗位上繼續連結各界，促進經濟發展、推動文體旅，助力青年上流。陸瀚民的妻子是前新聞主播洪綺敏，現時亦在麗新集團主席辦公室任職。