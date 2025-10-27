立法會選舉 ｜自由黨參選名單5變6　陳曉峰挑戰法律界議席

【立法會選舉2025】自由黨今日（10月27日）宣布，將派陳曉峰競逐第八屆立法會法律界議席，即該黨參選人數由5人增加至6人。陳曉峰解釋，之所以未在上周「跟大隊」列入自由黨名單，是因為他想先放下手上工作，亦希望爭取更多時門爭取提名。



10月27日，自由黨宣布派林曉峰參加第八屆立法會選舉，競逐功能界別法律界議席。（王晉璇攝）

張宇人： 上周公布名單不提陳曉峰 因「爭取緊提名」

陳曉峰今日中午與自由黨主席邵家輝及黨魁張宇人在政府總部見記者。張宇人表示，該黨常委會通過派陳曉峰參選法律界功能組別。陳曉峰出戰消息數日前已傳出，但自由黨上周四公布參選名單時，他卻榜上無名。張宇人表示，當日不公布陳曉峰參選，是因為他仍「爭取緊」業界提名，但不等於他在爭取提名時遇到困難。

陳曉峰則解釋，之所以沒有早幾天宣布參選，是想放下手上現有工作，並希望更多時間爭取提名。他強調自己一向醉心法律界，稱之前有關他可能出戰選委界的消息只是傳聞。

陳曉峰擬本周未交表 稱幾個朋友想前來支持

陳曉峰今日並沒有遞交提名表格。他表示有幾個朋友想要前來支持，因此他將到本周六才會正式報名。他又形容，自由黨是很好的家庭，很開心能在裡面成長，虛心向大家學習。

10月27日，自由黨宣布派林曉峰參加第八屆立法會選舉，競逐功能界別法律界議席。（夏家朗攝）

談及法律界有乜重要議題需要關注，他表示，業界有很多痛點，例如執業試排期長、晉升難。他又強調，立法不可以馬虎，不可以停留在口號。

法律界已有兩人報名 現任議員林新強未表態

法律界現任議員為64歲的林新強，他仍未宣布是否競逐連任。曾兩次出選區議員但落敗的律師李穎彰，上周則率先以獨立候選人身份報名參選該功能組別議席。

