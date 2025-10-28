機場貨機墮海｜涉事機組人員須留港　李家超：如有違法會追究責任

行政會議隨著立法會休會後，改為按需要召開。相隔一周，行政長官李家超今天（28日）在開會前見記者，主動提及立法會選舉。他說今天會向公務員發信鼓勵投票，政府亦會為值班人員提供投票便利。他承認港府曾向澳門「取經」，12月選舉將會全政府、全香港動員呼籲投票。被問到公務員不投票會否被懲罰，李家超沒正面回應，重申公務員應該要投票。



10月28日，行政長官李家超召開行政會議前見記者。（馮子健攝）

李家超向公務員發信鼓勵立法會選舉投票 會提供便利

李家超開場發言時主動談及立法會選舉，指提名期展開以來，截至昨日（27日）收到50份提名表格，鼓勵愛國愛港、賢能人才積極參選。他指立法會是重要組成部分，立法會選舉至關重要，會全力推動落實選舉工作，包括以下三方面範疇。

第一，確保選舉公平公正誠實安全舉行，會優化流程，讓候選人全力以赴；

第二，防範、打擊干預選舉行為，稱有跡象顯示反中亂港勢力意圖造謠干預選舉，立法會選舉涉及憲制秩序，中央關心是天經地義，但反對勢力軟對抗將關心抹黑為干預，將交棒正常更替歪曲為限制及祝福名單，特區要直斥其非；

2025年立法會選舉12月7日舉行。（選舉事務處）

第三，鼓勵各界支持及投入選舉，特區今日會發信予公務員，呼籲他們踴躍投票，為當地值班公務員提供可行便利。他呼籲大家珍惜選票，投下神聖一票。

公務員不投票要罰？李家超沒正面答：公僕應投票

被問及立法會換屆選舉不少新面孔、政治素人參選，會否影響投票意欲、投票率目標是否設於30%，以及是否會要求公務員申報有投票，不投票者要懲罰？李家超回應指，立法會選舉對香港意義重大，「相信參選者會很努力比拼政綱，介紹自己、推廣自己以及參與辯論，氣氛會帶動大家對選舉的投入」。他希望所有人都積極投入選舉，「各方面都要努力，參選人和政府以及所有人都要努力。」

做到最好就係我哋指標，無任何其他硬指標。 李家超

他續指，政府已經訂立全方面都要做到最好的指標，對於公務員投票，李家超指出，公務員是特區落實政策的重要成員，是應該要投票，且選出適合的立法會議員對政府施政和公務員的日常工作都很重要。他表示，今日將發信給所有公務員，指出公務員的特別角色，呼籲其履行公民責任，以身作則投票。

10月23日，立法會會期最後一天。全體議員合照，展現笑容。（廖雁雄攝）

怎看立法會惜別宴取消？李家超：理解他們為什麼作此決定

被問到怎麼看待立法會惜別宴取消，對行政立法關係的影響，以及會否參考澳門立法會的選舉經驗。李家超表示，惜別宴取消是立法會議員自己討論後作出的合適安排，因為他們工作繁忙，完全理解他們為什麼做出這個決定。李家超表示，即將到來的選舉非常重要，影響到每個人，因為政府執行政策前必須先制定法律，投票是公民責任，推動選舉也是每個人的責任。

10月26日，「選舉進社區」巡迴互動展覽在西環一個商場舉行，出席的包括政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞，以及民政及青年事務局局長麥美娟。（何夏怡攝）

曾向澳門取經立會選舉 李家超：全政府、全香港動員籲投票

他指，上週五已經開始了提名期，至昨天有50人提交報名表，形容這將是一場公平競爭，候選人要通過政綱去競選，形容是健康競爭，選管會主席已經呼籲所有人投票，也鼓勵組織和企業鼓勵員工投票，政府也會響應呼籲，鼓勵公務員投票。他指，已經設定目標，就是在各個方面努力做到最好。

李家超說，澳門最近舉行了非常成功的立法會選舉，港府一直與澳門有良好交流，現在做的事情也是從澳門學到的經驗，即必須提高市民對選舉的興趣、對選舉重要性的理解，「我們不但全政府動員，更會全香港動員呼籲履行公民責任，呼籲所有人投票，呼籲企業鼓勵員工投票。」

涉事貨機殘骸，包括後半部機身連機尾、前半部機身連機頭，被運抵倒扣灣，可見機頭撞爛穿窿，引擎損毀。（戴慧豐攝）

機場貨機墮海 李家超：如有違法行為會追究責任

被問機場貨機墮海事故，政府會如何確保追究相關方面的責任，以及調查未完成時機組人員會否留港。李家超表示對貨機墜毀事件感到深感悲傷，他高度關注事件，已經指示運輸局協調和加快行動，如果有任何違法行為，會追究責任，也會為涉事家庭提供全面援助、確保營運符合國際民用航空安全標準。他指，一直在迅速處理事件，也有和航空公司協調。

航空公司向死者家屬提供救濟金

他指，現在機場已經正常運作，政府很關注事件，希望盡快查明事故原因，調查範圍涵蓋機組人員資格、飛行操作、系統、維修記錄等，也對黑盒分析，預計很快會有初步調查結果。李家超說，飛機事故調查複雜，涉及多方面人員，但已經要求調查機構盡快確定事故原因，警察會繼續調查，實驗室檢測發現所有機組人員的酒精藥物檢測為陰性，涉事船員在事發後一直在香港，配合相關調查工作。

李家超說，航空公司上星期五向死者家屬表示哀悼，也提供救濟金，政府會盡力協助調查。

要求涉事機組人員留在香港

被問到貨機墮海是否涉及人為疏忽，以及會如何追究責任，李家超表示高度關注事件，循三方面跟進，全面全速徹查事件，全力協助家屬幫他們度過難關。他說運輸及物流局迅速處理事件，令機場恢復正常。

他希望早日找到事故原因，要求民航意外調查機構全速調查，深入分析取回的黑盒，海外專家會參與調查，預計一個月內發表初步報告。不過他指飛機調查複雜。根據以往經驗，詳細調查需要時間，政府會提供一切資源，支持調查機構盡快完成工作。

他透露，要求涉事機組人員留在香港，土耳其當局承諾涉事人員配合工作，政府繼續調查事件，日前確認全部人員對酒精、毒品測試陰性，現時目標是盡快完成調查查找原因，任何人違法違規，會依法追究。

基孔肯雅熱｜有否停課指標？李家超：首要任務是滅蚊

本港新增三宗基孔肯雅熱個案，被問到爆發風險是否高、學校有否停課指標，李家超指基孔肯雅熱不是人傳人的病症，一般而言會痊癒，死亡個案十分罕見。他指，首要任務是滅蚊，讓市民知道如何防範減低病徵風險，環境及生態局昨日召開督導委員會，指導滅蚊、防蚊；食環署在患者附近密集式殺蚊及清理積水，巡查高風險地點例如地盤，有舉辦講座。

他指政府一直有滅蚊工作，重提2018年打斷登革熱傳播鏈，在政府和各界努力控制傳染個案上升情況，政府會努力做功夫，亦希望每個人參與防蚊，會基孔肯雅熱不會在本地紮根。

李家超未來十天兩次外訪

另外，他說未來十天有外訪，明天（29日）到韓國出席APEC，會與其他經濟體領導人雙邊會談。「我們構築的可持續明天」是今年主題，討論人工智能、人口結構，與特區施政方向一致，他期待在APEC會議上分享香港經驗。

他會在11月2日回港，11月4日率香港代表團到上海出席進博會。他指今屆主題繼續是「新時代共看未來的主題」，超過350香港商參展，反映企業香港視進博會是開拓內銷的平台。他指會繼續在國家館設立香港區。在上海期間會主持推介會，內地企業出海專班的首場活動，匯聚跨界別講者講香港為內地平台出海優勢，將探討如何在創新科技、金融、專業服務領域優勢互補。