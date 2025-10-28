立法會選舉｜林琳、林哲玄報名爭連任　鄧飛「轉跑道」選教育界

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期踏入第四個工作日，外科醫生林哲玄到政府總部報名，爭取連任醫療衞生界的席位，獲行政會議成員、前食物及衞生局局長高永文等醫療界人士到場支持。



民建聯成員林琳及教聯會副主席鄧飛今日亦報名。林琳競逐連任選委會界別，獲該黨前主席，全國港澳研究會副會長譚耀宗到場支持。現屬選委界議員的鄧飛則會「轉跑道」，競逐功能界別教育界議席。



林哲玄（左三）今早到政總報名競逐連任醫療衛生界別。（林遠航攝）

林哲玄再選醫療衞生界 高永文撐場冀業界踴躍投票

林哲玄形容自己過去四年克盡己任，有盡力履行議員職務，但認為本港醫療體系仍有地方可以改善，故競逐連任。他透露已獲得20張提名票，包括今日有到場的高永文，並稱相信會有競爭者。

提到未完成的工作，林玄哲指希望可以擴大基層醫療指南涵蓋的範圍、改善醫健通手機應用程式、推動醫療融資改革等，指現時部份計劃層面仍有沙石，要與業界一同解決。

高永文則表示，他和許多業界人士都認可林哲玄的對醫療的理念，又指過去十多年都與林合作，推動業界發展。他又稱，期望業界能踴躍投票，支持今次立法會選舉。

民建聯8人爭選委界議席 林琳：各擅所長不擔心「𠝹票」

民建聯成員林琳今日亦報名競逐連任選委會界別，獲該黨元老，全國港澳研究會副會長譚耀宗到場支持。

民建聯成員林琳（左三）今早報名競逐連任選委會界別。（林遠航攝）

林琳的競選口號為「務實創新，並肩同行」。她指自己過去四年一直有跟進香港的生育及人口政策，稱兩個範疇都對香港的動力非常重要，認為自己過去的工作市民都有目共睹。

民建聯合共派出八人出戰選委界選舉，被問到會否擔心互相「𠝹票」，林琳稱八人擅長的範疇都不同，陳恒鑌有多年經驗，過去亦一直跟進交通事務，而她自己則是「生仔專家」，新人洪錦源在智庫工作都有多年經驗，相關範疇都關乎香港發展，故不擔心有此情況。

教聯會副會長鄧飛今日亦報名，「轉跑道」參戰教育界別。他表示，自己自1998起便在教育界擔當不同角色，自信熟悉本地教育議題，「可能返返功能組別對於我嚟講會更加容易發揮」，能專心聚焦其熟悉的範疇。

教聯會副主席鄧飛今早報名，轉跑道出戰教育界功能組別。（林遠航攝）

鄧飛獲朱國強提名 倡對外開放收生助學界紓困

鄧飛又指，現時本地學界正面對的不同問題，都與生育率不足有關，認為除了刺激生育率，本港應參考其他地區的成功經驗開放收生。他又指，留意到現時直資學校只可錄取海外學生，他未來會爭取全面開放，讓內地、澳門、台灣的學生都可以來港。

鄧飛表示，他在同屬教聯會副會長的現任教育界議員朱國強宣布不爭取連任後，開始考慮更聚焦教育界。他透露自己獲得朱國強提名。被問到教聯會會派出多少人參選，他未有正面回應，僅指「教聯會係會有好多人參選」，包括教育界、選委界別，相關人選未來會有公布。

