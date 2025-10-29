拆局｜「十五五」規劃建議三次提「香港」　與「十四五」看齊？

上周舉行的中共二十屆四中全會審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（簡稱「十五五建議」），新華社昨日（10月28日）發布建議書全文。 比對這份謀劃國家未來五年發展的原則性文件與五年前的「十四五建議」，不難發現香港在國家整體發展戰略中的定位更趨明確，「融入國家大局」不能再停留於原則性論述，勢必在「十五五」規劃中有更具體要求，香港提交實質成績表的時候到了。



10月23日，中共二十屆四中全會在北京閉幕。（新聞聯播畫面）

時隔五年兩份原則性文件 「香港」同樣出現三次

「十四五建議」與「十五五建議」都是三次出現「香港」這個名詞，但內容細節上存在明顯差異。兩份文件首次提及「香港」，都涉及中央對在港澳兩個特別行政區實行「一國兩制」的政治表態，但五年前提出「保持」香港、澳門長期繁榮穩定，五年後則變成「促進」。把這兩個動詞放在各自的歷史時空下理解，就能夠明白箇中差異。

「十四五建議」提出之時，香港剛經歷數十年最激烈的社會動盪，中央強力出手為香港制訂國安法。當時香港的首要任務是遏制亂局，恢復秩序。 「保持」一詞體現了這種帶有防禦與維穩性質的戰略考量。

從「保持」到「促進」 中央對港治理要求再升級

來到「十五五」前夜，官方對香港社會發展的主要論述，已由「由亂入治」變為「由治及興」，五年前還令香港社會感到陌生的「愛國者治港」原則，如今已具體落實。在此背景下提出促進香港的繁榮穩定，突顯主動、進取的戰略姿態。

2021年8月23日，特區政府舉行國家《十四五規劃綱要》宣講會，時任特首林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧、國務院港澳辦副主任黃柳權等人出席。（資料圖片）

這既反映了中央對香港局勢的信心，也對特區治理能力提出了更高要求。中共一貫主張，經濟發展是實現社會長治久安的基礎，國家主席習近平提出的「中國式現代化」，更強調追求經齊的「高質量」和「可持續」發展，而非單純追求經濟總量或增長速度。其核心是實現經濟效益與、社會公平的協調統一，讓發展成果真正惠及全體人民。

從「保持」升級到「促進」，說明中央的期望不是維持現狀，而是要求特區政府拿出實際作為，推動經濟社會實現更高質量的發展。這也是中央官員近年反覆強調行政長官與特區政府是特區治理「當家人」與「第一責任人」的題中之義。

「融入＋服務」國家發展大局 突顯主動作為

「十四五建議」第二次出現「香港」，是表明「支持香港、澳門更好融入國家發展大局」。「十五五建議」改為「支持港澳更好融入和服務國家發展大局」，變化不在於簡化的「港澳」，而在為「融入」的基礎對兩個特區提出「服務」國家大局的新要求。

10月27日，特區政府開會，學習實徹中共二十屆四中全會精神。（李家超facebook）

「融入國家發展大局」是指港澳兩地的經濟與社會發展規劃，必須與國家戰略相協調，在國家的整體發展中找到並發揮自身獨特定位。香港過往長期用區隔思維理解「一國兩制」，中央也是到2019年粵港澳大灣區發展戰略出台，才真正開始在經濟治理層面為香港灌注「融入」意識。

「融入」貫穿了「十四五」規劃對香港的戰略要求，除了大灣區建設，還包括抓住「一帶一路」與「雙循環」等發展格局。融入並非單向的服從，而是希望香港發揮「一國兩制」優勢，在貢獻國家發展與推動自身發展兩方面取得共贏。「十五五建議」提出「服務」，是對此作出更清晰的說明。

單獨「支持香港」建設國際創科中心 體現因地制宜

「十四五建議」第三次提「香港」，仍然是與「澳門」並列，要求兩地開展對外交流合作。「十五五建議」則是兩度對「香港」單獨看待，清晰展示了對港澳兩地戰略角色與發展定位的細化區分。前者提出「支持特別行政區」「建設國際創新科技中心」，似乎將港澳置於共同目標之下。後者則「支持香港建設國際創新科技中心」，對澳門強調其「『一中心、一平台、一基地』作用」。

北部都會區被視為香港經濟發展的新引擎，具有巨大經濟價值和發展潛力。圖示洪水橋╱厦村新發展區構想圖。

這一變化的背後，體現了對區域發展因地制宜、優勢互補的務實考量。 香港擁有多所頂尖高校，加上國際化的金融體系和法律制度，理當有能力在國家科技興國戰略中發揮龍頭作用。 至於讓澳門回歸並聚焦其自身最擅長旅遊休閒、中國與葡語國家商貿合作等領域，既是對其發展優勢的肯定。

推動港澳與其他城市在最具潛力的賽道上發力，有助於減少資源浪費，有利推動大灣區發揮「1+1>2」的整體效能。 事實上，這一細化分工在國家「十四五」規劃的具體行動指南——《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》（簡稱「綱要」）裏已成型。

「綱要」的港澳專章（第61章）明確提出「支持香港建設國際創新科技中心」， 同時也支持香港建設或發展亞太區國際法律及解決爭議服務中心、區域智慧財產權貿易中心與中外文化藝術交流中心。 特區政府近年在相關領域花了不少工夫，最受矚目的是國際調解院落所本港。

「十五五」路線圖明確 考驗治港者擔當與作為

「綱要」不僅支持香港建設國際創科中心，更表示支持香港提升幾個傳統經濟支柱的地位，即國際金融、航運、貿易中心。 它們構成「十四五建議」未見、「十五五建議」獨有的「香港」論述，而且「綱要」談「提升」，「十五五建議」則是「「鞏固提升」。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，下午舉行記者會解說政策。（鄭子峰攝）

這既是再度確認香港核心產業的價值，也是進一步為香港發展前路指示方向。 從「提升」到「鞏固提升」，意思明顯不過。 就是必須穩固根基、加強韌性。在全球地緣政治經濟格局複雜多變複雜的背景下，中央將香港的「三大中心」置於突出位置，是在肯定香港作為「超級聯繫人」和對外開放門戶難以替代。

從「保持」到「促進」，從對香港核心定位的強調，勾勒出一幅清晰的路線圖，宣告中央要求香港開啟以經濟高質量發展和為國家作出戰略貢獻為依歸的新征程。如果說「十四五」是香港認識與推展融入國家發展大局的奠基期，來到「十五五」，香港必然需要在已構築的基礎上發揮應有效能，實現具體貢獻。香港不能再當被動的「融入者」，而是應該成為積極主動有為的擔當者與行動者。

▼「十四五建議」談「香港」（第57段）▼



保持香港、澳門長期繁榮穩定。 全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實中央對特別行政區全面管治權，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益和特別行政區社會大局穩定。 支持特別行政區鞏固提升競爭優勢，建設國際創新科技中心，打造「一帶一路」功能平台，實現經濟多元可持續發展。 支持香港、澳門更好融入國家發展大局，高質量建設粵港澳大灣區，完善便利港澳居民在內地發展政策措施。 增強港澳同胞國家意識和愛國精神。 支持香港、澳門同各國各地區開展交流合作。 堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務。

▼「十五五建議」談「香港」（第58段）▼



促進香港、澳門長期繁榮穩定。 堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，落實「 國者治港」、「愛國者治澳」原則，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展。 支持港澳更好融入和服務國家發展大局，加強港澳與內地經貿、科技、人文等合作，完善便利港澳居民在內地發展和生活政策措施。 發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港建設國際創新科技中心，不斷彰顯澳門「一中心、一平台、一基地」作用，推動澳門經濟適度多元發展，支持港澳打造國際高端人才集聚高地。