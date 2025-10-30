立法會選舉｜李浩然爭連任選委界 新丁莊家彬、黃錦良等人報名
【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期踏入第五個工作天，今日（10月30日）再有多人到政府總部報名參選，競逐選舉委員會界別議席，包括爭取連任的李浩然，以及首次參選的莊士集團莊家彬、教聯會主席黃錦良、律師會前會長蘇紹聰等。
立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析
李浩然：對連任有信心 關注AI大潮下人才培訓
上屆首次進入議會的李浩然表示，他今日懷着激動、期待的心情報名參選，稱香港正面對很多挑戰，希望基於上一屆的工作基礎，盡綿力為國家及香港貢獻，又稱對連任有信心。
李浩然的競選口號為「興業為民，督實致遠」，期望除了繼續幫助香港發展經濟，尋找新支柱及產業，惠及市民福祉，亦關注憲法、基本法等價值觀教育，以及人工智能大環境下，各行業人才的培訓。
莊家彬：香港有潛力培育高質素初創企業
首次參選的莊士集團接班人莊家彬今日亦到政總報名交表，獲得多名政商及法律界人士到場支持，包括立法會前議員石禮謙、現任議員霍啟剛與陳振英，以及律師會前會長彭韻僖等。
莊家彬表示，今次參選代表對香港未來發展的承諾與責任。他提到，近年經常聽到香港要經濟轉型、多元發展，而據他過去經營傳統產業及投資創新公司的經驗，他感覺香港有潛力、條件培育出具吸引力、高質素的初創企業。
莊家彬將其政綱重點放在推動經濟轉型、培育初創企業、以及青年融入大灣區發展上，並期望致力把香港打造成匯聚全球精英的創科人才高地。在青年政策方面，他期望可協助深化粵港青年交流，培養具備國際視野和愛國愛港的年輕人，並協助他們更好融入大灣區。
莊家彬又透露，現時已在每個界別得到四張提名票，稱自己在商界及青年工作投入了多年，讓他有躋身議會的基礎，對當選有信心。
另外，今早亦有多名「新丁」報名參選選委會界別，包括經民聯油尖旺區議員鄧銘心、教聯會主席黃錦良、律師會前會長蘇紹聰、前發展局政治助理馮英倫。
