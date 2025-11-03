江旻憓參選被問與旅遊界關係：體育精神適用所有界別｜立法會選舉

【立法會選舉2025】巴黎奧運女子個人重劍金牌得主江旻憓今日（11月3日）下午報名參選2025年立法會，競逐旅遊界功能界別議席。被問與旅遊界有何關係時，江旻憓回應稱全職運動員退役後踏出自己舒適圈，發現體育精神適用所有界別。



江旻憓又指，作為運動員一直努力希望爭取金牌為港增光，每當離港比賽時，遇到來自世界各地的人問到Where are you from?（你來自哪裡?），便會宣傳香港。「我話你有冇嚟過（香港），佢哋話冇，我話下次你哋一定要嚟，你一定要會鍾意，但如果我唔做運動員之後，希望可以繼續吸引更多人黎香港，因為（旅遊）業界同我（體育）業界一樣係超級有吸引力。」



巴黎奧運女子個人重劍金牌得主江旻憓（左五）11月3日下午報名參選2025年立法會，競逐旅遊界功能界別議席。（廖雁雄攝）

江旻憓（左三）稱，已申請放棄加拿大護照，決定參選是因為初心是服務香港，回饋社會，她指有和小朋友說要有勇氣追夢，自己要以身作則，服務業界和香港。（廖雁雄攝）

江旻憓今午見傳媒時指，與旅遊業界接觸後，以旅客視覺看香港這個城市，才發現有多美好。她強調退役後希望能夠繼續為港增光，因此加入希望為旅遊業界出一分力，作出更大的貢獻。

巴黎奧運女子個人重劍金牌得主江旻憓（11月3日）下午報名參選2025年立法會，競逐旅遊界功能界別議席。江旻憓交表前聯同支持者見記者，信和集團主席黃永光（左）現身與她握手。（廖雁雄攝）

被問與旅遊界有何關係時，江旻憓回應稱退役後踏出自己舒適圈，發現體育精神適用所有界別。她又指，作為運動員一直努力希望爭取金牌為港增光，每當離港比賽時，遇到來自世界各地的人問到Where are you from?（你來自哪裡?），便會宣傳香港。

巴黎奧運女子個人重劍金牌得主江旻憓（中）11月3日下午報名參選2025年立法會，競逐旅遊界功能界別議席。（廖雁雄攝）

信和黃永光、美麗華集團首席營運總裁陳宗彝現身

江旻憓的對手將包括經營旅行社的觀塘區議員馬軼超。旅遊界現任議員姚柏良，則「轉跑道」在選委界出戰。江旻憓交表前聯同支持者見記者，信和集團主席黃永光、旅議會主席譚光舜，另已報名參選立法會選委界別美麗華集團首席營運總裁陳宗彝現身。

▼2025.11.03 江旻憓報名參選2025年立法會▼



