立會選舉・01統計｜直選候選人增45%　央企背景出征　舊人僅佔3成

立法會換屆選舉提名期明日（6日）截止，比較上次選舉改制後的首場選舉，直選參選人的變化較為明顯。《香港01》統計候選人名單，發現51人出戰直選，爭奪20個議席，較上屆激增45%，當中「舊人」僅佔三成，「新丁」當中不乏央企、社福背景人士「分一杯羹」。



不過，每個選區大多都有一至兩名現屆議員，雙議席單票制下，連任被看高一線。新界東南及北都重鎮新界北則是例外，兩區均是「新人」上陣。與上屆另一個分別，是不再是十區均有非建制派、中間派或政治素人參選。



直選候選人較上屆激增45% 非建制派落場不再

地區直選51人競逐十個選區共20個議席，平均每區有5至6人競逐2個議席。目前競爭最激烈的九龍中選區「六人爭兩席」，其餘選區都是5人競選，符合有關方面對地區直選「氣氛熱烈」的要求——據《香港01》上月了解，有關方面希望直選帶動選舉氣氛，目標每區有4至5人競選，最多6人，勢必「區區有競爭」。

反觀2021年的第七屆立法會選舉，地區直選總共接獲35份提名表格，即有35人競逐20個議席，今屆直選候選人增45%。當時十個選區內，只有九龍東有5名候選人，6個選區更只得3人選，不過每區至少有一個非建制派、中間路線或政治素人參選。

民建聯三區出兩黨友互「𠝹票」 新民黨棄選九龍區

至於各個政黨在地區直選的人才部署，人數最多的前三個政黨分別是民建聯（13人）、工聯會（9人）和新民黨（7人），自由黨和經民聯各派出2人。當中，民建聯「出征」全數十個選區，九龍東、港島東和新界西南各派2名黨友出戰，恐互相「𠝹票」。

出戰人數第二多的工聯會，唯獨放棄九龍西選區；新民黨在九龍三個選區都沒有部署人落場。餘下四個政黨或團體，實政圓桌、西九新動力、專業動力各派一人，前身是民主思路的民思政策研究所則派出兩人。

雙議席單票制 各區最多2名議員爭連任

提名期展開前半個月，立法會出現「棄選潮」，截至11月5日，有29人棄選，包括7位直選議員，分別是新界東南林素蔚和李世榮、新界北劉國勳和張欣宇、新界西北田北辰、港島東梁熙、港島西葉劉淑儀，當中田北辰和葉劉淑儀年屆七十。

今次地區直選有一定程度的「洗牌」，新舊交替趨勢明顯。統計發現各選區大多保留一至兩名現屆議員，例如新界西南陳穎欣、新界東北李梓敬和陳克勤。即使是爭連任者，也不乏要轉跑道的議員，例如工聯會勞工界郭偉强選港島西、工聯會選委界陸頌雄選新界西北。

新界北、新界東南全「新丁」 區議員頂上「換血」

有兩區的參選人全是「新人」，分別是新界北和新界東南，候選人全部都是現任區議員。

新界北位處政府積極推動發展的北部都會區重鎮。民建聯方面派出區議會「票王」姚銘接替劉國勳，其他候選人有工聯會曾勁聰、新民黨廖子聰、港區人大代表沈豪傑和新社聯譚鎮國。

新界東南方面，方國珊曾五度競逐立法會，屢敗屢戰，上屆沒有參選立法會，但推薦了當時的「徒弟」林素蔚出戰並當選；今屆林素蔚棄選，曾擔任方國珊的區議員助理的無黨派候選人張美雄出戰，坊間猜測二人或互相「𠝹票」。新界東南其他候選人包括工聯會李貞儀、新民黨陳志豪和民建聯葉傲冬。

直選新人不乏社福、央企背景

今次地區直選亦不乏政圈新面孔。其中，樂善堂總幹事劉愛詩競選九龍西選區，她有逾二十年社福界工作經驗，稱最關心住屋問題，亦關注基層醫療、教育等。劉愛詩報名參選，亦證實了早前《香港01》報道「社福界『三路入閘』」的政圈消息，反映有關方面重視社福界。

另一位參選「新丁」，是具有央企背景的譚莉儀，她稱早前已辭任中糧集團中糧大悅城控股資本市場部總經理。譚莉儀過去十年在央企負責企業融資，去年底回港後參與青年及婦女團體的地區服務工作，是九龍塘關愛隊隊長。