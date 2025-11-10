立法會選舉｜官方首牽頭選舉論壇擬明舉行　設「打氣團環節」

立法會選舉下月7日舉行，官方本周起首次牽頭舉辦選舉論壇，希望炒熱選舉氣氛。《香港01》獲悉，選舉論壇由港台承辦。由於候選人參選資格尚未確認，故此目前只是通知參選人預留時間，據了解新界西南、新界東北選區明日（11日）舉行選舉論壇，新界北、新界西北後日（12日）舉行。政圈預料，意味候選人參選資格日內將確認。



論壇設「打氣團環節」 要避免互相攻擊

新界西南參選人近日已接獲通知，明日上午9時半至11時出席在荃灣大會堂舉行的選舉論壇，新界東北論壇則於大埔東昌街體育館舉辦，時間為下午3時半至4時半。

據簡介，論壇環節包括自我介紹、簡介政綱、打氣團環節、問答環節、總結環節。火花向來是選舉論壇的看點，但據聞有關方面不欲見到參選人互相攻擊的情況，故未知問答環節形。

原定上周六起舉行 候選人資格未確認

候選人資格審查委員會尚未確認候選人資格，據了解，令到原定上周六（8日）率先登場的港島東與港島西選區選舉論壇，也要押後，九龍西選區原本安排昨日（9日）舉辦論壇，亦同樣押後，據悉也是同一原因。

新時代、新選制下，成功獲提名入閘參選的人士，通過政治方面的資格審查相信也不成問題，上屆被DQ的參選人醫療衞生界功能界別劉子進，卻是因為任職政府護士，不符參選資格。