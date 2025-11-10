立法會選舉 ｜161參選人全部通過資格審查　明日起辦39場選舉論壇

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉12月7日舉行，由政務司司長陳國基領導的候選人資格審查委員會今日（11月10日）公布，161名參選人全部通過資格審查。



陳國基聯同政制及內地事務局局長曾國衞在政府總部會見傳媒。曾國衞表示，政府將由明天起舉辦39場「愛國者同心治港」論壇，包括10場地區直選、28場功能界別及1場選舉委員會界別，除了邀請候選人參加，亦邀請市民參與。



根據全國人大常委會在2021年修改後的香港特別行政區基本法附件二，候選人資格審查委員會負責審查並確認立法會議員候選人的資格。資審會就有關人士是否符合擁護中華人民共和國香港特別行政區《基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件作出決定。

11月10日，政務司司長陳國基與政制及內地事務局局長曾國衞見記者，宣布第八屆立法會161名參選人全部通過資格審查。（賴卓盈攝）

在10月24日至11月6日的提名期內，選舉事務處合共收到161份報名表格，比四年前第七屆選舉多7份。90個立法會議席全部有競爭，10個直選分區中，有9個出現5名參選人爭奪該區兩個議席的局面，九龍中更有6人競爭。28功能組別裏面，26個為兩人爭1席，社福界競爭最激烈，有3人參選，勞工界3個議席則有5人競爭。選舉委員會界別合共有50人爭奪40個議席，較四年前少一人。

四年前資審會歷時約一個星期完成審查，今次則只花了約四天。四年前154名參選人當中有一人被取消資格，原因是他屬於《立法會條例》下的訂明公職人員，不符合獲提名的資格。