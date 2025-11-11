立法會選舉｜從紐約到香港，誰能真正回應時代？

【立法會選舉2025】距離第八屆立法會選舉投票日不足一個月，香港社會氛圍在官方的積極動員下日漸升溫。特區政府不斷強調投票是公民責任，呼籲選民踴躍參與，其目標不言而喻：四年前的制度重塑為香港開啟了政治參與的新形態，一場高參與度的選舉將可印證新制度的生命力，是彰顯其認受性的重要指標。然而，若只將選舉的成敗繫於票站外的人龍，無疑是簡化了其本質。



美國紐約剛剛結束的市長選舉，為此提供了值得細味的註腳。這座與香港一樣被視作資本主義圖騰的城市，破天荒將一位公開的社會主義者送上市長寶座。紐約與香港走在截然不同的政治軌道上，但究其根本，兩場選舉也有超越地域與制度差異的共通本質：無論形式如何，選民投下的神聖一票，終極叩問的都是——誰能真正為時代的困局提出解方？



新一屆立法會選舉在12月7日舉行，在11月初各區已布置選舉宣布，呼籲選民屆時投票。（廖雁雄攝）

失效的社會契約：紐約選舉背後的集體憤怒

11月4日舉行的紐約市長選舉吸引了超過200萬人投票，規模是當地逾半世紀以來最多，但39.9%的投票率是否算高見仁見智。不過，它確實帶來了極大的政治震撼。新市長曼達尼（Zohran Mamdani）的勝利，與其說是一場競選的成功，不如說是社會集體情緒的一次總爆發。

這股情緒的引信，早在2011年「佔領華爾街」運動中那句響亮的「1% vs 99%」的口號裏就已埋下，那是沉默大多數對社會嚴重不公的集體控訴。十多年過去，紐約以至美國整體的貧富差距，不僅沒有改善，反而進一步惡化，而華盛頓的建制精英，無論是民主黨還是共和黨，都未能或不願真正觸碰這個核心症結。兩黨沉醉於身分政治的攻防，卻對日益擴大的貧富鴻溝無動於衷，國家政策在政黨惡鬥中反覆拉扯，改革淪為紙上談兵，社會的傷口非但沒有癒合，反而持續潰爛。

2011年左翼發起佔領華爾街運動，以「99比1」來不滿經濟不公。（VCG）

二戰結束以來，「努力工作就能過上體面生活」的社會契約，曾是維繫西方社會穩定的基石。但如今，這份契約在許多普通人、尤其是年輕世代眼中已然失效。當向上流動的階梯被抽走，留下的只有高昂的教育債務和難以負擔的居住成本，人們對既有體系的信任也隨之瓦解。

曼達尼的政綱之所以能引發巨大共鳴，正是因為他沒有空談抽象的價值，而是直指民生的具體痛點。他提出的「凍結租金」、「免費公交」、「市營雜貨店」等政綱，在傳統政客眼裏或許是天方夜譚，但卻是普通人生活中感受最真切的「政治」。它們不是遙遠的意識形態之爭，而是關乎每日生計的具體方案。

美國政治惡鬥成為曼達尼最大阻力

因此，選民投給曼達尼，不僅是選擇一位市長，更是向那個讓他們感到被拋棄的冷酷資本機器，投出一塊塊憤怒的磚頭。然而，這種以抗議為底色的民意授權，同時存在着明顯脆弱性。曼達尼縱然贏得了選舉，但他要面對的是一個為政治僵局和利益博弈而設計的體制。他所倡導的任何一項深刻變革，都必然觸動根深柢固的利益集團，並在制度性的掣肘中寸步難行。

這正是當前許多西方選舉陷入的困境；當政治運作長期無法回應民眾最迫切的民生訴求，無法有效調節社會財富分配，激進變革路線就有可能獲得強烈的民意授權。曼達尼如是，特朗普何嘗不是因此而二度入主白宮？只是，當「改變」一次又一次地口惠而實不至，民意在投票日達到高潮，卻在投票日之後迅速被現實的政治所消解，選舉也就一步步從「擇優」淪為「宣洩」，造成社會的進一步撕裂。

2025年11月4日，美國紐約，圖為民主黨候選人曼達尼的支持者在選舉夜中舉起標誌。（Reuters）

香港的新課題：效率之後，如何走向「實效」？

回望香港，港澳辦早前發表署名文章表明，中央四年前推動選舉制度改革，正是為幫香港擺脫類似的惡性政治循環。昔日議會存在的對立與空轉，讓許多亟待解決的社會經濟矛盾在無盡的政治爭拗中被無限期拖延。選舉改制後首屆立法會展現了截然不同的效率，中央與特區政府都強調，過去四年裏立法會通過了約130條法案，遠超上一屆，足以證明告別破壞性對抗政治的必要性。

一個理性的議會是有效治理的基礎前提。只是，效率的提升固然可喜，市民感受更深的，卻是生活質素有否實質改善。如果說，新制度的優越性首先體現在避免了政治內耗，那麼其更高層次的價值，則必須通過成功破解那些長期困擾香港的「老大難」問題來證明。這也是衡量香港能否真正「由治及興」的關鍵。

事實擺在眼前，合作的政治氛圍並不天然等同於解決深層次矛盾的勇氣和能力。無論是備受爭議的土地房屋問題，還是牽涉廣泛的經濟產業發展等核心議題，過去四年仍然是在諸多猶豫、拖延甚至退卻中渡過，香港的發展依舊被迴避矛盾的慣性拖着後腿。

超越投票數字：誰是真材實料的「治港者」？

紐約的選舉是一聲警鐘，它提醒任何一個現代社會，倘若經濟不公、民生困頓的問題長期得不到正視，社會的穩定根基終將動搖。它是對美國現行體制無力解決深層次社會矛盾的一聲徹底咆哮，但在美國的政治現實裏，它也被視作對特朗普掀起的右翼民粹浪潮的一次鐘擺效應，而後面這種詮釋，為社會改革之路蒙上濃重陰影。

與紐約相比，香港的制度設計力求避免無謂政治鬥爭、集中力量解決問題。一個不存在惡性對抗的政治環境，當然是高效施政的必要條件，但這個環境能否轉化為市民看得見、摸得着的福祉，始終繫於治理者的智慧、魄力和擔當。

10月23日，特區政府與選舉管理委員會舉行2025年立法會換屆選舉啟動禮。新一屆立法會選舉提名期將由明日（10月24日）開始，11月6日結束；12月7日舉行投票。（鄭子峰攝）

行政長官強調，今次選舉是「拼政綱、拼能力、拼投入」的良性競爭。中央政府亦表明，新選舉制度尤為突出公平競爭，不存在「祝福名單」。這些表態，為選舉定下了「唯才是舉」的基調。在未來20多天裏，161位候選人需要向市民、向國家證明，自己不僅僅是「愛國者」，更是具備專業能力的「治港者」，不僅有服務香港的熱忱，更有解決問題的真材實料。

政府希望市民踴躍投票，這份期待完全可以理解——擁有堅實民意基礎的議會，運作起來無疑更具底氣。但說到底，真正能驅動選民走出家門的，不會是鋪天蓋地的宣傳。161位候選人能否超越口號式宣傳，就香港面臨的結構性困境——例如如何破除地產經濟桎梏推動產業多元化，如何為青年創造真實的發展空間，如何應對人口老齡化的挑戰——提出具備洞察力和可行性的藍圖，才是讓選民甘願投下信任一票的最強動員令，也才是對制度優越性最有力、最持久的證明。