立法會選舉專訪｜警隊出身陳祖光盼國安開支透明　前提平衡機密

【立法會選舉2025】選舉改制後第二場立法會選舉，吸引不少新面孔競逐選委界，其中警察隊員佐級協會前主席陳祖光，自2019年區議會選舉低票落敗後捲土重來。作為唯一一名警察出身的候選人，陳祖光強調沒有收到「祝福」，純自發參選，並將「齊建安全智慧城市」放在政綱首位。



「好多人可能會批評，你係警隊出身。」陳祖光明白當選的關鍵，在於爭取第一界別工商、金融界在內的選委支持或具挑戰，接受《香港01》專訪稱盼說服選委。他又說，自由投資環境的前提是國安，投放大量資源屬合理，惟香港已由治及興，可以檢討「係咪仲需要咁多（國安開支）」，並希望平衡敏感及機密資料後，國安開支「開始透明」，如立法會議員可掌握數據較好。



立法會選舉選委會界別候選人、警察隊員佐級協會前主席陳祖光接受《香港01》專訪。（夏家朗攝）

兩、三個月前考慮參選 個人決定無收「祝福」

警察出身參選立法會，陳祖光是第一人。不過，社會可能不感意外，因為早於八月底，被視為與警隊友好的專欄作家屈穎妍在電視節目上，突然提議退休紀律部隊人員，可成為立法會中政黨以外的新選擇。政界當時猜測是剛退休的警察隊員佐級協會前主席林志偉有意出選，最終出戰的是林志偉的「上莊」、2012年至2018年擔任協會主席的陳祖光，林則擔任其選舉代理人。

陳祖光向《香港01》憶述有意參選的時刻，原來也是大概八、九月時，曾與協會及政界前輩商討，最後拍板去馬。陳祖光從政不是新鮮事，2022年退休後他受港澳辦邀請出任四川省政協委員，被問到今次參選立法會前，有否與港澳辦或中聯辦溝通，他強調是個人決定，「得到有人嘅祝福就唔去選啦」。

陳祖光15歲的青葱歲月開始加入警隊成為少警，到效力30多年後退下火線。（夏家朗攝）

坦言地區基礎薄弱 警隊背景成出戰寶貴經驗

15歲半的青春歲月開始加入警隊成為少警，到效力30多年後退下火線，陳祖光曾任職軍裝、刑事偵緝、保安部等部門，走在前線的他形容「睇到社會最難過嘅一面」，自認基層經驗充足，不僅了解基層在福利和住房等方面的痛苦，亦曾為同袍爭取紀律部隊醫療保險。

2019年區議會選舉低票敗給建制派參選人的他捲土重來，選擇出戰立法會選委界，面對1500名選委選民。陳祖光解釋，自己地區工作較其他直選參選人薄弱，「我嘅地區基礎唔夠……選委界，是讓有政治理念的人進入議會的渠道」。他指近年帶警察子女內地交流團、成立基金會支持警察子女赴內地求學、提交川港中醫藥合作的政協提案等工作，令他對選情有信心。

陳祖光認為，自己最大優勢是「好認識」政府內部運作、基層公務員的需要、乃至各項公共發展議題，又稱最關注如何改善公務員系統，譬如利用人工智能提升工作效率。（夏家朗攝）

今屆立法會選舉161個人裡面，得我一個係具有警察背景。 陳祖光

爭取工商界支持具挑戰？陳祖光以退休後營運自媒體作例

過往都有立法會議員都會就紀律部隊、公務員議題發聲，警察背景的議員會有哪些分別？陳祖光認為，最大優勢是「好認識」政府內部運作、基層公務員的需要、乃至各項公共發展議題，又稱最關注如何改善公務員系統，譬如利用人工智能提升工作效率。

早前有政界人士評估，警察背景的陳祖光若要出戰1500名選民組成的選委界，最大挑戰是取得第一界別工商、金融界，及第二界別專業界的選票。他認為每個界別的選票都不易獲取，要令工商界信服，唯有爭取會面闡述理念，又形容做自媒體後更體會工商界困難。

我都唔否認，我確實係一個警察嚟嘅。做咗幾十年警察，退休之後自己做媒體，確實理解工商界困難……要衡量經濟支出，令到我對經濟環境、勞工關係、市民福利有好深切嘅理解。 陳祖光

早前有政界人士評估，警察背景的陳祖光若要出戰1500名選民組成的選委界，最大挑戰是取得第一界別工商、金融界，及第二界別專業界的選票。（夏家朗攝）

至於具體方法，陳祖光指要推動政府提供更多優惠吸引外資，並尋求科創公司投資。行政程序上，他舉例有團體計劃到香港投資時，歷經多個政策局的程序，最終歷時兩三年才「上馬」，希望推動政府拆墻鬆綁。

當然好多人可能會批評，你係警隊出身，對《國安法》好重視。我覺得國家安全係首位，在公平的法治體系下營造自由投資環境，只要言論、資金、思想都自由，就會有人願意嚟發展。 陳祖光

政綱首位「維護安全建設智慧城市」

對招商引資有想法的陳祖光，近年亦不時撰文關注公營醫療收費改革「又貴又難」、基層住房不足等民生議題。不過，他的選舉宣傳單張，排首位的卻是「維護安全建設智慧城市」，其餘內容包括完善退休支援、推動共融社區、培育青年防騙意識。何以有此次序？

陳祖光強調，他的政治理念是「建構安全自由的城市」，重提社會動亂時，「人民生活唔幸福，出門都唔敢，又點可能有乜活動呢？」他認為發展的前提是要有一個安全城市。

2021年2月，財政司司長陳茂波今天財政預算案記者會，多度被追問80億元國安開支。（張浩維攝）

爭取國安開支「開始透明」 可檢討「係咪仲需要咁多」

談及安全，社會近年關注尚未披露細節的維護國安開支——政府自2020年12月至2023年3月，兩度撥款共130億元。被問如何看待有聲音認為國安開支不夠透明，陳祖光指政府在「由亂到治」的階段投放大量資源屬合理。

但你話由治及興，係咪仲需要咁多（資源）呢？可以檢討。 陳祖光

他指國安開支「有數據會好啲，即係開始透明係必須……係咪有另外方法，令立法會議員知道」，但可平衡會否牽涉敏感及機密資料，有限制地公開。

如果成功進入議會，陳祖光承諾議政風格會「理性直言」，認為香港有言論和思想自由，過去從未因寫時事評論而收到警告，「規避風險絕對唔係我嘅風格」。（夏家朗攝）

議政風格理性直言 陳祖光：要講嘅會講

鎂光燈下的陳祖光，社會也許不陌生。2017年佔中「七警案」，他組織集會撐警；2019年反修例運動發生後，社會討論警員「混入」示威者執法，陳祖光形容「如同派臥底入黑社會」。

唔會因為討好邊個、怕邊個而唔講。我哋有責任將問題指出來，如果政府一意孤行都冇辦法。 陳祖光

如果成功進入議會，陳祖光承諾議政風格會「理性直言」，認為香港有言論和思想自由，過去從未因寫時事評論而收到警告，「規避風險絕對唔係我嘅風格」。他又主動提及2014年佔中、2016旺角暴動、2019反修例運動，他做到「要講嘅會講」，且發聲之前深思熟慮。