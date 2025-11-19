美國報告指港府延伸國安摧毀自由　港府斥污衊：忽視經濟正面效果

美中經濟與安全審議委員會發表「2025年報告」，稱香港剩餘的政治自由、公民社會和及言論自由被摧毀，政府加強監視軟對抗，並將「國家安全」擴展到所有領域。特區政府發言人今日（19日）強烈譴責言論失實和偏頗，污衊抹黑香港特區維護國家安全、保障人權、營商環境等各方面的情況，「必須嚴厲直斥其非」。



《維護國家安全法》，即《基本法》第23條，於2024年3月23日正式刊憲生效。(資料圖片)

政府發言人表示再次強烈敦促美國認清事實，遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務，又稱委員會對香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制指手畫腳，全然漠視香港特區訂立及持續優化相關法律的憲制責任和實際需要，以及在維護國家安全的相關法律訂立後，對經濟發展和人權保障所帶來的正面效果，是實實在在的雙重標準。

政府發言人指出，自《香港國安法》和《維護國家安全條例》實施以來，本港的傳媒環境蓬勃依然，「惟部分別有用心人士卻刻意捏造有關香港新聞和言論自由的事實」。（資料圖片）

發言人：本港的傳媒環境蓬勃依然

發言人又指，自《香港國安法》和《維護國家安全條例》實施以來，本港的傳媒環境蓬勃依然，「惟部分別有用心人士卻刻意捏造有關香港新聞和言論自由的事實」。發言人形容與世界其他地方一樣，新聞和言論自由並非絕對，傳媒與其他人一樣都有義務遵守所有法律：「只要不違法，傳媒繼續享有評論和批評政府施政的自由，全然不受限制。」

美中經濟與安全審議委員會2000年10月設立，委員會官網顯示獲立法授權監測、調查權力，並向美國國會報告美國與中國的雙邊貿易和經濟關係對國家安全的影響。