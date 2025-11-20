外交部駐港公署：美中經濟與安全評估委員會報告詆譭一國兩制

外交部駐港公署發言人周三（19日）表示，美國國會美中經濟與安全評估委員會再次發表所謂年度報告，在涉港部份肆意詆譭「一國兩制」，指責香港國安法律和特區警方執法行動，抹黑香港營商環境和發展成就，赤裸裸干涉香港事務和中國內政，外交部駐港公署表示強烈不滿和堅決反對。



外交部駐港公署發言人批評，美國國會美中經濟與安全評估委員會再次發表所謂年度報告，在涉港部分肆意詆毀「一國兩制」。（資料圖片）

報告罔顧事實、毫無根據 中方奉勸立即停止干涉港務

發言人表示，在中央政府全力支持和特區各界共同努力下，「一國兩制」香港實踐取得了舉世公認的成功。發言人強調，香港是法治社會，有法必依、違法必究是基本原則，任何人都不能打著「自由」旗號從事違法行為還企圖逃脫法律制裁。

發言人批評，美中經濟與安全評估委員會有關報告對香港的指責罔顧事實、毫無根據。該委員會長期發表不負責任的涉華涉港言論，根本沒有公信力可言。中方奉勸美方有關政客放棄砲制所謂年度報告的徒勞，立即停止干涉香港事務和中國內政，為中美關係發展和港美合作發揮建設性作用。