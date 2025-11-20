夏寶龍與艾橋智會晤　7個月第二次見匯豐集團高層

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳辦工室主任夏寶龍，今日（11月20日）在北京會見匯豐集團行政總裁艾橋智，是夏寶龍繼今年4月會見時任匯豐集團主席杜嘉智後，再度與該集團高層人員會面。



港澳辦在官方網站發布夏寶龍會見艾橋智（Georges Elhedery）的消息，但沒有介紹會晤內容。官方發布照片顯示，艾橋智一方人員包括匯豐銀行非執行主席王冬勝。港澳辦方面，常務副主任徐啟方參加了會見。

11月20日，中央港澳辦主任夏寶龍在北京會面匯豐集團主席艾橋智。（港澳辦網站）

艾橋智早前接受新華社專訪 稱香港是匯豐主市場

艾橋智由去年9月起出任匯豐集團總裁，他在上月初曾接受新華社專訪，表示香港是匯豐的主市場，「是我們擁有領導地位和創造回報的重要增長機遇所在」。艾橋智指出，香港的獨特優勢在於擁有對接內地的開放通道，為世界提供進入全球第二大經濟體的最具吸引力和最全面的渠道，也為內地資本走向世界搭建了橋樑。

匯豐集團主席行政總裁艾橋智。

圖為2025年4月2日，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在北京會見匯豐集團主席杜嘉祺一行。（國務院港澳事務辦公室圖片）

夏寶龍4月晤時任匯豐主席 強調全力支持香港獨特優勢

今年4月2日，夏寶龍曾在北京接見時任匯豐集團主席杜嘉祺。港澳辦在相關新聞稿中指出，夏寶龍對匯豐長期以來看好中國內地和香港，積極參與香港經濟社會發展，特別是國際金融中心建設表示肯定，並強調中國堅定不移擴大高水平對外開放，堅定不移貫徹「一國兩制」方針，一如既往全力支持香港保持獨特地位和優勢，維護自由開放規範的營商環境。

杜嘉祺在今年9月30日離任滙豐集團主席及董事會成員。