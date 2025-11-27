宏福苑大火｜林定國：律政司提供緊急指引　確保刑事調查有序跟進

大埔宏福苑五級大火造成嚴重傷亡。律政司司長林定國指，行政長官已宣布，警方、消防與房屋局將就事件展開調查，律政司會與警方和消防保持緊密溝通，就取證、專業判斷及法律問題提供緊急指引，確保刑事調查工作依法有序跟進。



林定國（廖雁雄攝）

林定國表示，火災消息令人深感哀痛，他向死者和殉職的消防人員致以最深切哀悼，向家屬及所有傷者致誠摯慰問。他感謝通宵在現場全力應對的前線消防、救護、警方、民政及其他部門同事。社會各界亦迅速伸出援手，展現出香港在艱難時刻的團結力量。

對於警方、消防與房屋局將就事件展開調查。他指，律政司會與警方和消防保持緊密溝通，就取證、專業判斷及法律問題提供緊急指引，確保刑事調查工作依法有序跟進。其他政策局處理後續事宜所涉及到的民事法律工作，我們都會積極配合跟進。