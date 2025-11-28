宏福苑火災｜周霽、農融再探訪臨時庇護中心

大埔宏福苑五級奪命大火造成逾百死傷，亦令大批居民無家可歸。特區政府昨日宣布向災民發放萬元補助金，今日（28日）有大批災民到臨時庇護中心申請災民證及補助金。中聯辦主任周霽及率領工作小組來港參與救災的港澳辦副主任農融，今早到用作庇護中心的東昌街體育館探訪。



周霽與農融在大埔民政事務專員陳巧敏陪同下，到東昌街體育館，離開時沒有發言。該體育館是政府為災民設置的9個臨時庇護中心之一。各庇護中心均有關愛隊協助災民，亦有入境處人員協助受影響居民補領身份證明文件。

中聯辦主任周霽（左二）、港澳辦副主任農融（右一）在大埔民政事務專員陳巧敏（右二）陪同下，到宏福苑火災災民臨時庇護中心探訪。（李穎霖攝）

中聯辦主任周霽與港澳辦副主任到宏福苑火災臨時庇護中心探訪。（李穎霖攝）

港澳辦昨日宣布，為貫徹落實國家主席習近平重要指示精神，中央港澳辦主任夏寶龍部署組建港澳辦工作小組來港協助開展救災工作，由農融率領，港澳辦常務副主任徐啟方亦已來港協助開展救災工作。

周霽與農融昨日先後大埔社區中心及威爾斯親王醫院探望慰問火災傷者和受影響居民，又到博愛醫院慰問參與火警救災時受傷的3名消防員。