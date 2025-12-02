直播｜李家超：宏福苑火災成立獨立委員會　不論任何人問責到底

行政長官李家超今天（2日）出席行會前會見傳媒，預料立法會選舉如期舉行和大埔宏福苑火災成為傳媒焦點。政府最新推翻棚網樣本達到阻燃要求的說法，指抽取多個樣本不合格，斥工程公司涉混入達標的棚網魚目混珠。背後反映監管、執法問題，多名政界中人建議設立法定獨立調查委員會，還遇難者公道，預料成為提問焦點。



另外，政府要求將竹棚全面轉用金屬棚引起爭議。有工會、前高官指不應該那麼快判竹棚死刑，對於是否維持禁竹棚規定，預料李家超會回應社會的疑問。



《香港01》直播李家超行會前見記者。



12月2日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

李家超在記者會開場白表示，大埔宏福苑經歷一場慘痛奪命大火，焚燒的不只是樓宇仍刺痛香港人的心，不少人失去親人、朋友，以及一位英勇消防員。消防成功拯救不少居民，生命奇跡是消防生命守護的，首先向消防致敬及無盡感謝，亦感謝各人員各司其職，包括醫護人員拯救傷者、警務人員維持秩序全速行動投入後續搜證調查，以及社會人員及公務員。他指不同人都展現出香港同是一家，火災已經有151人喪生，79人受傷包括40人留院。

警方正在跟進餘下30個失聯個案，懷極度悲傷心情，政府建築物下半旗，不少人簽悼念冊、到大埔獻花，政府全力支援受影響人員，包括啟動庇護中心，陸續安排2500人到過渡性房屋、酒店暫住，仍有約20人在庇護中心。他指，已經安排一戶一社工，及有公務員支援。他與多名司局長到過渡性房屋探訪，災民對支援感到滿意，有人收到詐騙短訊，他譴責卑鄙的行為。

此外，他指本星期開始派發5萬元的津貼，對死者家庭提供20萬，以及2萬補貼給外傭等。大火無情人間有愛，香港不同機構伸出援手，政府成立大埔宏福苑援助基金，投入3億啟動，收到不同捐款，包括內地同胞，已經有16億元，政府會確保全數用好在協助居民走出困境。對住早前成立的3個工作組，馬不停蹄追究責任為死者討回公道，警方已經拘捕13人涉誤殺，廉政公署拘捕12人，證實裝修工程涉舞弊，用不合規圍網與合規圍網魚目混珠，希望警方及廉政公署聯合調查早日完成，盡快控訴到法庭，調查所有關聯人將，要追責到底讓真相水落石出，讓逝者安息及生者安心。

李家超：宏福苑火災成立獨立委員會 不論任何人問責到底

他表示多個環節失誤問題，要系統性改革，包括第一樓宇維修工程施工安全、日常維護，第二有否相連利益、合謀串聯，第三用料清單是否全面，檢測是否有效，第四角色的承擔，包括政府及專業人員，第五招標問題，第六大廈消防系統運作的監督，第七大火的相關責任，第八法律懲罰的足夠性。他指調查進行時，會同時成立法官組成的獨立委員會，要研究詳細工作範圍，政府提供所需資料，以提供更多支持，向他提出建議及報告。

12月7日立法會選舉如期投票

至於救援工作不會停頓，不會放棄任何一個家庭，會協助家庭重建家園，必須放眼長遠穩步推進社會正常運作，原訂12.7日的立法會選舉如期舉行。他指，思考下一步援助災民及防範同類事情，想起改革夥伴，就是立法會議員，大家感受到共同傷痛，會盡職審查撥款及制定有關法例，選出立法會是重建路上的一步，必需前行才可化悲憤為力量。他指選舉要按法律要求進行，如期完成對社會穩定維護的有力支撐，很多工作要立法會審議及制定法律才可落實，是對香港未來最負責任的態度。他指議員的悲痛進入議會是深刻的使命啟示，政府會立即投入工作，會攜手修例撥款做好制度改革。他指挑戰阻礙不了前路只會更團結，要悲痛中凝聚力量，寫下不朽的香江名句。

12月2日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

大埔宏福苑火災，部分棚網樣本確認不達阻燃要求。（潘耀昇攝）

推翻棚網阻燃達標說法 政界促成立獨立調查委員會

大埔宏福苑火災，政府昨天（1日）推翻三日前稱棚網樣本達到阻燃要求的說法，指最新抽取四幢大廈20個樣本，發現有7個樣本不合格。保安局局長鄧炳強表示樣本「係好難攞到」，違法的人混入合格的棚網魚目混珠「如果『草率』嘅話只攞到合格標本。」早前質疑棚網檢測結果的議員田北辰希望政府再次汲取教訓，若當天非全面檢測，何必徒增矛盾。

大埔宏福苑火災，部分棚網樣本確認不達阻燃要求。（潘耀昇攝）

行會召集人葉劉淑儀、前局長張炳良等政界中人，建議政府研究設立法定獨立調查委員會，還遇難者公道。張炳良認為，透過第三方、有公信力或司法經驗人士召開公開研訊，有助維護政府公信力及權威，成立獨立調查委員會是合適做法，但非唯一選項，而使用什麼方式調查無既定準則，例如英國倫敦格蘭菲塔大樓火災（Grenfell Tower fire）後成立有傳召權的調查委員會，2003年沙士後，港府成立國際專家小組調查亦透徹找出問題。

立法會選舉12月7日舉行，宣傳海報遍布各區。（廖雁雄攝）

消息：立法會選舉料大機會如期舉行 本周中休戰完畢

大埔宏福苑大火造成多人死傷，政府正評估是否如期舉行12月7日的立法會選舉。《香港01》早前綜合多名消息人士指，立法會選舉預料大機會如期舉行，本周中後期「休戰」完畢恢復競選工程。有建制中人認為即使押後選舉，火災悲痛仍在，擔心屆時更可能引發其他社會問題，倒不如快手完成選舉。全國人大前常委譚耀宗認為縱使推遲選舉一個月，社會整體悲痛氣氛無太大分別，認為沒有必要推遲選舉。