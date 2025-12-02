宏福苑火災｜獨立委員會「非法定」無權取文件　消息：特首會介入

造成嚴重傷亡的大埔宏福苑火災發生一周，行政長官李家超決定成立由法官主持的「獨立委員會」，審視起火及迅速蔓延的原因，提建議協助改革，未有提及是否屬按照《調查委員會條例》設立的「獨立調查委員會」。消息指，今次的獨立委員會「非法定」，有需要再加其他專家。政圈預料最快半年出報告。換言之，沒有權傳召證人、查閲文件和發出手令搜查等。



行會召集人葉劉淑儀表示獨立委員會「非法定」都收貨，因委員會都是由法官主持，認為特首已表明會全力協助、大刀闊斧改革，故在欠缺決定權力的情況下，「我相信這個調查委員會要拿資料不應該有甚麼阻礙。」選委界立法會議員江玉歡認為要設立「法定」獨立委員會，調查得透徹較時間快更重要，加上欠法定權力很依賴政府向委員會提供的資料，「嚴重過嘉利大火十倍，為什麼不用一個有效的機制？」民建聯郭玲麗盼政府解説「獨立委員會」認受性。



政府消息指，特首李家超決定不設立法定獨立調查委員會，是考慮到希望有更靈活、更快速的操作空間，從速找出火災背後的系統性問題，盡快還死者公道，有利政府盡快推動改革。針對外界擔心委員會欠缺法定傳召和取證權力，政府消息指特首表明會親自介入，透過行政指令高效快速地向委員會提供所需數據及配合其調查，協助其盡早完成工作。



12月2日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

設「獨立委員會」查宏福苑火災 施工、監督疏忽追責到底

大埔宏福苑火災「獨立委員會」的調查方向包括：第一，樓宇維修工程施工安全要求、標準、監督、日常維護制度；第二，工程環節有否不適當相連利益、角色衝突、合謀串聯的系統問題；第三，維修工程用料清單是否全面，檢測是否有效；

第四，各環節監管人員角色的承擔，包括政府及授權負責的專業人員；第五，大廈涉貪圍標招標問題；第六，大廈消防系統運作有效運作的監督問題；第七，大火的相關責任；第八，法律懲罰的足夠性。

行政長官李家超指要將所有需要負責的人都繩之於法，要求調查到底，認真改革，化悲憤為改革力量，打破利益藩籬，不論涉及任何人都一問到底，追責到底，讓真相水落石出，讓公義得到伸張，讓逝者安息及生者安心。

葉劉淑儀說，即使獨立委員會「非法定」，但她也「收貨」。（梁鵬威攝）

消息：獨立委員會「非法定」 葉劉淑儀：收貨

消息指，宏福苑火災「獨立委員會」並非法例第86章下的「獨立調查委員會」，其中一個分別在於「獨立調查委員會」有權傳召證人、查閲文件和發出手令搜查等。

本身是行政會議召集人的新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》查詢時表示，有法定權力的獨立調查委員會的好處是有法定權力，「好像法庭那樣可以傳召證人、取證，如果不來就可以出手令」，但由於牽涉律師，爭拗時間拖得長，舉例2018年沙中綫紅磡站剪短鋼筋事件，獨立調查委員會歷時一年半完成，形容「程序很繁瑣」，故特首希望快點調查到有調查結果。

她說，即使獨立委員會「非法定」，但她也「收貨」，因委員會都是由法官主持，「他們都會獨立，如果有需要再加其他專家」。

葉劉淑儀相信政府會充分透明配合調查，因特首表明會全力提供協助。（梁鵬威攝）

受限於政府提供資料予委員會？

葉劉：特首全力協助不應有阻礙

不過，法定委員會可以有傳召權、調查權。被問到「非法定」的其中一個挑戰，是否受限於政府有否充分披露所有資料，葉劉淑儀相信政府會充分透明配合調查，因特首表明會全力提供協助，加上現在已經有幾個調查同步推展，包括有警方、廉政公署、消防處，「我不相信消防處會不提供資料」，另外也有死因調查，報告都要公開。

我相信這個調查委員會要拿資料不應該有甚麼阻礙。 葉劉淑儀

至於政府是其中利益一方，有聲音猜想官員是否會披露所有資料，葉劉淑儀說李家超已表明要調查所有系統性的問題，相信需要大刀闊斧改革，對港人有個交代，有信心調查委員會雖然沒有法定權力，但由法官領導，政府都會給他所需要的資源，和全力支持其工作。

對於會否要求職權範圍包括限定政府部門一定要交資料給委員會，葉劉淑儀認為政府部門根據條例，都是受行政長官指示，故「特首有很大權力」，相信李家超會全力支持法官的工作，也會指示有關部門盡量配合。

獨立委員會未有定下出報告期限，葉劉淑儀相信不可以多於半年。（梁鵬威攝）

料獨立委員會半年出報告

李家超未有為獨立委員會定下出報告期限，葉劉淑儀相信不可以多於半年，我想不可以長過半年。首先，政府要找一個願意主持委員會的法官；第二，整理好職權範圍，包括防止同類的事件發生、加強樓宇管理、處理圍標問題等，「範圍都很廣，我想都要起碼3至6個月」，期間要不斷向公眾交代進展，「如果他六個月做不完，或者三個月做到有階段性報告都要給」。

選委界立法會議員江玉歡。（梁鵬威攝）

江玉歡倡「法定」獨立委員會 調查透徹較時間重要

不過，選委界立法會議員江玉歡不同看法，她認為需要按照《條例》成立獨立調查委員會，因條文提供法律基礎，在委任、指示、權力等方面較為清晰，條文亦列明委員會擁有傳召權等。她說，今次政府提出的「獨立委員會」並非按條例成立，很依賴政府向委員會提供的資料，故希望政府說明原因、委員會如何運作、有何權力、以及其權力從何而來等。

牽涉這麼多人命的傷亡，我認為是應該根據《條例》做有關的獨立調查。包括可以傳召證人、進入處所、要求拿文件，否則藐視法庭。 選委界立法會議員江玉歡

江玉歡：宏福苑火災較嘉利大火嚴重 為什麼不用機制？

對於按例成立的「獨立調查委員會」被指需時長，她認為時間並非重點，最重要是調查透徹和準確，查明真相。她說今次調查範圍大，需時更長，「如果四、五個月就完成報告，我都會擔心報告嘅完整度」。她指，政府在調查過程期間可以採取補救措施，包括巡查、監管、協助其他正在維修的業主等，「唔可以為咗加快去做， 我哋唔係為做而做， 係想做好件事。」

嘉利大火都可以這樣調查，這次嚴重過嘉利十倍，為什麼不用一個有效的機制？我本人真的不是很明白。我聽到有些市民真的很希望有一個獨立的調查委員會。 選委界立法會議員江玉歡

對於委員會的調查或與其他調查有所重疊，她指廉署主要調查貪污，而委員會的調查更為全面，又稱今次事件涉及系統性問題，要「站高望遠」，進行系統性改革。

郭玲麗。

民建聯郭玲麗盼解説「獨立委員會」認受性

民建聯發新聞稿表示支持就大埔火災成立「獨立委員會」，認為由法官領導的獨立委員會可以公平、透明、不偏不倚地全面檢視大埔火災成因，找出核心問題所在，推動監管制度的改革。

該黨的選委界立法會議員郭玲麗認為，委員會的權力範圍要進一步清晰解説「獨立委員會」的認受性，是否比按《條例》成立的「獨立調查委員會」更高、更嚴謹、更有彈性，最重要是否更有法律效力。她說，必須徹底查清楚，檢討檢視，認真改革，不要讓這百多人命枉死，必須還死者、還居民、還受影響的人一個公道，讓巿民安心明白。

民建聯選委界立法會議員郭玲麗認為，委員會的權力範圍要進一步清晰解説「獨立委員會」的認受性。

新思維狄志遠。（廖雁雄攝）

嘉利大火設獨立調查委員會 狄志遠冀宏福苑火災同樣規格

新思維主席狄志遠認為要參照嘉利大廈火災的同樣規格，甚至更高規格調查宏福苑火災，確保公信力，期望政府開誠布公，三個月內提交中期調查報告。連同嘉利大廈大火，政府近30年5次成立獨立調查委員會，包括機場啟用混亂、教育學院風波、南丫海難、鉛水事件以及沙中線紅磡站擴建工程問題。