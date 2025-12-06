選舉前瞻｜地區直選世代交替成看點　火災為選情帶來變數

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉將於周日（12月7日）舉行，今次選舉地區直選10個選區中9個有5人爭奪該區兩個議席，九龍中更有6人爭勝，競爭較上屆激烈，但選舉工程進行得如火如荼之際，卻因大埔宏福苑發生嚴重火災而中斷，候選人的拉票方式亦畫風急轉。



火災牽動市民情緒，不少政界人士擔心投票意欲或降低，社會對火災責任的關注，亦打亂不同政黨既有選舉部署，成為這次選舉重大變數。在現屆議會佔據半數直選議席的民建聯，今次增兵參戰，卻因火災被推到風尖浪口，迄今已兩度「告急」，黨主席陳克勤親自拍片稱被中傷詆毀，選情「非常嚴峻」。



此次選舉本身恰逢「世代更替」浪潮——12名70歲以上資深議員退下火線，多個選區的政黨版圖面臨重劃，新民黨主席葉劉淑儀及實政圓桌田北辰的政治光環能否順利轉移，成為看點。



立法會選舉2025，10月30日新民黨主席葉劉淑儀出席為下屆立法會接棒參選港島西的黨友陳家珮站台。（黃寶瑩攝）

葉劉政治光環能轉化多少給黨友？

自9月底開始，立法會主席梁君彥及多名議員先後宣布不再競逐連任，其中12名70歲以上的資深議員均退下火線，紛紛稱交棒年輕人。深耕議會及港島17年的行政會議召集人葉劉是他們當中最遲宣布棄選的其中一人，現任選委界議員陳家珮將接棒，競逐葉劉佔有的港島西議席。

陳家珮2010年開始從政，曾任南區區議員。自從轉跑道參加直選以來，葉劉多次與她一起拉票，身體力行支持這名接班人。葉劉在上次選舉取得65,694票，成為港島西「票后」，比該區另一當選人陳學鋒得票多近3萬票。她的政治光環能為陳家珮轉化多少實際選票，是本次選舉一大看點。

除了競逐連任的陳學鋒，陳家珮對手還包括現屆勞工界議員、工聯會郭偉强。陳學鋒與楊哲安長期紮根中西區，郭偉强在改制前曾循港島區直選當選議員，過往曾擔任港島東區議員。三名現屆議員，最多只有兩人可以留在下屆立法會，他們的競爭對手還有自由黨區議員楊哲安與鄉事背景的離島區議員黃秋萍。

田北辰能否實現政治傳承？

新界西北是另一個有政壇老將退場的選區。四年前該區當選人為民建聯副主席周浩鼎與實政圓桌召集人田北辰，得票分別為93,195與40,009。田北辰在今次選舉交棒給助理莊豪鋒，全力為其助選。

莊豪鋒的對手除了競逐連任的周浩鼎，還有曾經擔任元朗區議員長達十五年的工聯會現任選委界議員陸頌雄、「鄉二代」梁明堅及長期紮根新界西北做地區工作的新民黨甘文鋒。他能否有效承接田北辰的票源，並以自身的地區工作獲得選民認可，將是勝選關鍵。

民建聯受火災衝擊 「區區有代表」現暗湧？

立法會地區直選向來「區區有競爭」，今次換屆選舉的參選人數更比上一屆多了16人，十個選區有9個5人競爭，九龍中更達6人。建制最大黨民建聯憑藉雄厚地區實力，在現屆議會中獨佔半數直選議席，區區有代表。周日該黨更將有13人在地區直選爭勝，港島東、九龍東與新界西南出現黨內兩名候選人共同競選的局面。

各區候選人增加，票源勢必分薄。民建聯出兩隊參選的策略本就面對黨友互相「𠝹票」的風險，但該黨上月舉行動員大會時，主席陳克勤強調不考慮「棄保」等選舉策略，而是鼓勵直選候選人努力開拓新票源。然而，宏福苑火災令曾擔任其業主立案法團顧問的民建聯區議員黃碧嬌飽受質疑，亦衝擊民建聯整體選舉部署。

+ 1

港澳辦表明，立法會選舉要公平競爭、良性競爭，在此基調下，競選活動並未出現候選人之間互相公開攻擊或抹黑的行為，但有候選人意有所指地強調「清白」、「廉潔」。火災發生後，民建聯已兩度宣稱「選情告急」，在大埔所屬的新界東北選區競逐連任的陳克勤親自拍片稱民建聯被中傷詆毀，選情「非常嚴峻」。

選舉氣氛低沉 中產政黨更受傷害？

四年前第七屆立法會選舉，投票率為30.2%，今年登記選民減少了33萬，在政府全力動員下，政界對投票率上升原本有一定信心，然而火災過後社會氣氛低沉，為投票帶來重大變數。民建聯擔心有人藉火災借題發揮衝擊選情，幾個主打「中產牌」的政黨如新民黨、自由黨與經民聯也有憂慮。畢竟，若投票人數減少，流失地往往是中產選民，民建聯與工聯會反而有基層「鐵票」支撐。