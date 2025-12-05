港府強烈不滿及反對美方所謂「議案」抹黑香港　圖向法院施壓

特區政府強烈譴責美國國會眾議院個别政客企圖利用所謂「議案」，就黎智英涉及危害國家安全的案件，以及其羈管安排作出種種顛倒是非的荒謬評論，意圖妨礙司法公正。對於所謂「議案」攻擊抹黑香港特區在「一國兩制」下享有的高度自治權、維護國家安全及保障人權等各方面的情況，表示強烈反對及不滿，必須直斥其非，以正視聽。



（資料圖片)

發言人指出，特區政府多次強調，黎智英涉及的《香港國安法》案件的法律程序尚在進行，任何人均不應評論有關案件，以圖干預法院獨立進行審判，否則可能構成妨礙司法公正。美國個别政客卻提出所謂「議案」，假借人權、民主和自由之名，公然對案件說三道四，明顯是企圖向特區法院施壓，完全無視法治精神，又指所謂「議案」在沒有事實基礎下，妄指黎智英在獄中受不人道對待，卻對其國內種種侵犯人權的狀況視而不見，是名符其實的偽善和「雙標」。

發言人嚴正指出，倡議某種背景的人或組織不應就違法行為和活動受到法律制裁，等同給予犯法特權，強烈敦促美國有關政客尊重法治精神和司法獨立等基本準則，立即停止顛倒是非、美化犯罪行為的卑劣政治操弄。

發言人又說，特區政府已多次公開聲明，黎智英在羈押期間所獲得的醫療服務是完備，重申懲教署一直極為重視在囚人士的安全及健康，提供安全、人道、合適和健康的羈管環境，包括及時的醫療支援。至於黎智英與其他囚犯中止交往的安排，一直是根據黎智英本人的意願，並由懲教署經考慮所有因素後依法安排。