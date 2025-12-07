立法會選舉｜陳國基：一戶一社工不會逼災民投票 投票不設目標
撰文：馮子健
出版：更新：
【立法會選舉2025】立法會換屆選舉今日（7日）舉行，提早早上7時30分開門，首小時地方選區投票率1.65%，與上屆8時30分才開門的首小時比較，投票率減少1.53%。政務司司長陳國基被問到宏福苑火災會否影響投票率，他說沒有預設投票率，希望所有人出來投票，貢獻香港。他又說，一戶一社工不會要求災民去投票。
陳國基：沒有預設投票率
陳國基指，火災令大家傷感，但將來的立法會對香港施政有幫助，災情方面都需要立法會配合及監督，對於香港未來都很重要。
他續稱，投票時間到晚上11時30分，通常晚上人多，如果不想排隊就可以早出來投票。他表示，工作目標是所有合資格選民出來投票，但沒有預設投票率，希望大家投票共建美好香港。
陳國基：一戶一社工不會逼災民投票
至於一戶一社工會否去協助居民投票？陳國基澄清機制不是為投票而設，社工不會要求市民去投票，亦不是社工的工作範圍，但如果選民想投票，社工可以提供幫助，強調「唔係逼佢哋投票」。
