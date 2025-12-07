立法會選舉投票率｜首4小時新界西南最高　九龍西新界東北未達1成

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉今日（7日）舉行，投票時間較以往提早1小時、在早上7時30分開始。截至上午11時30分，首四小時地方選區投票率為10.33%，累計有426,900人投票。分區方面，五名女將大亂鬥的新界西南投票率最高，為10.95%，而低於整體投票率的分區有6個，當中以九龍西最低，投票率為9.85%，投票人數剛逾3萬。



受大埔火災影響，區內三個立法會選舉票站有所更改，其中宏福苑選民的票站移至香港教師會李興貴中學。（夏家朗攝）

立法會選舉2025地方選區投票率（分區投票率）

截至上午11時30分

香港島東 10.39%

香港島西 10.08%

九龍東 10.74%

九龍西 9.85%

九龍中 10.29%

新界東南 10.04%

新界北 10.29%

新界西北 10.66%

新界西南 10.95%

新界東北 9.86%



新界西南選區範圍包括葵青區及荃灣區，約有797,900人，選民共471,978人，共有五人參選第八屆立法會，包括兩名民建聯區議員盧婉婷、郭芙蓉，競逐連任的工聯會陳穎欣，以及新民黨區議員張文嘉與經民聯區議員莫綺琪。

至於受大埔火災影響，區內三個票站有更改，其中宏福苑選民的票站移至香港教師會李興貴中學；廣福邨及附近一帶票站改至大埔崇德黃建常紀念學校和羅定邦中學，選管會安排接駁交通。

早上7時半，李興貴中學外有7人等候票站開門。票站開始後首半小時有約40人投票，大部份為長者。另外，中學附近設有來往廣福邨、港鐵大埔墟站的穿梭巴士，每10至15分鐘一班，政府應急隊人員在場。