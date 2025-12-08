立法會選舉2025｜截至晚上10時半　僅新界東北投票率不足30%

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉周日（7日）舉行，投票時間延長至16小時，由早上7時半開始至晚上11時半結束，較上屆延長兩小時。截至當晚10時半，在10個選區中，除涵蓋大埔和沙田區西部的「新界東北」投票率不足30%，其餘9區均超過30%。當中以涵蓋葵青區和荃灣區的「新界西南」投票率最高，累積投票率為32.24%。至於最低的「新界東北」，投票率為29.72%。



政制及內地事務局局長曾國衞及選舉管理委員會主席陸啟康在會展的點票中心，開啟並倒出選委會界別一個票箱，工作人員隨即展開點票。（梁鵬威攝）

9選區投票率均高於上屆 僅九龍西負增長

截至晚上10時30分，地區直選投票率31.43%，較上屆全日的30.20%多1.23個百分點；累計1,298,261人投票，與上屆總人數1,350,680相比，減少約5萬人。但由於整體登記選民人數，較前一屆減少33.4萬人，令即使投票人數減少，投票率仍反而增加。

同樣截至晚上10時30分，在10個選區中，有9個選區的投票率高於上屆。唯一較上屆少的是涵蓋深水埗區和油尖旺區的「九龍西」，投票率為30.64%，較上屆截至10時30分的31.4%，減少0.76個百分點。

新界東南投票率增長最顯著 新界北及新界西北增幅亦逾2%

至於涵蓋大埔及沙田區西部的「新界東北」，雖然投票率不足30%，但在10時30分的29.72%投票率，仍比上屆累計的28.89%，增加0.83個百分點。

在上屆立法會選舉中，有4大選區票率不足30%，分別為新界東北、新界西北、新界北、新界東南。而今屆除新界東北仍不足30%，其餘均超過。

當中又以涵蓋西貢區與沙田區東部的「新界東南」增長最為明顯，至晚上10時30分投票率為32.12%，比上屆的27.58%，增幅達4.54個百分點。至於「新界北」及「新界西北」的投票率，也比上屆增長至少2.3個百分點。

10大選區中，除「九龍西」的投票率出現「負增長」，正增長最少的是選情最激烈、涵蓋九龍城區及黃大仙區西北部的「九龍中」，投票率至10時半為30.84%，比上屆的30.09%，只輕微增長0.09個百分點。

民建聯：今屆投票氣氛熱鬧

對於截至晚上10時30分，地方選區整體投票率高於上屆。民建聯表示，今屆整體市面的投票氣氛熱鬧、投票秩序良好，肯定政府推動選舉工作成效，也反映市民更踴躍透過手中寶貴的選票，選出90位立法會優質議員為香港這個家園共同努力。

陳克勤：別有用心人士借火災抹黑民建聯

民建聯主席陳克勤表示，今次選舉情況相當嚴峻，尤其有部分別有用心的人士，借大埔火災對民建聯進行一系列抹黑，幸感謝各位助選義工堅持為民建聯候選人不分晝夜拉盡每一票，對此衷心感謝。

陳克勤承諾，民建聯立法會議員會堅定支持政府堵塞現時制度漏洞，推動大廈維修監管制度的改革外，亦會為香港的經濟尋找新增長點、保障本地工人優先就業，為居民、為社區、做實事。