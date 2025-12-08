立法會選舉｜姚柏良轉跑道即成票王　全靠江旻憓「助攻」？

2025年立法會換屆選舉結果塵埃落定，選舉委員會界別40個議席率先揭盅。在投票率高達99.45%的情況下，24名現屆議員全數當選。其中，由功能界別旅遊界轉戰選委界的姚柏良以1,397票榮膺「票王」，演繹了一場完美的「塞翁失馬」。競逐連任的陳凱欣則以1,386票成為「票后」。



綜觀投票結果，在「全票制」遊戲規則下選出的新一屆選委界，呈現出四大顯著特點。



姚柏良臨陣轉戰場 反增認受度？

新一屆立法會選委界有半數屬於「新面孔」，包括四名成功由其他界別加入的現任議員，除了姚柏良，還有原代表漁農界的何俊賢、原新界西南議員陳恒鑌及原代表勞工界的梁子穎。當中以姚柏良「轉跑道」時經歷最多風雨。

姚柏良曾任香港中旅社董事長，在旅遊界爭取連任屬順理成章，但在提名期中途傳出「劍后」江旻憓出選旅遊界的消息。面對強大的明星效應，姚柏良最終要轉跑道。這一變故看似波折，但江旻憓參選成為輿論焦點，亦變相令姚柏良的動向受到關注。

11月3日，現任旅遊界立法會議員姚柏良報名競逐來屆立法會選委界議席。（王晉璇攝）

11月3日，奧運女子重劍金牌得主江旻憓報名參選第八屆立法會，競逐功能界別旅遊界議席。（廖雁雄攝）

選委界候選人多達50個，即使在選戰期間不乏機會與負責投票的近1500名選委接觸，但每人深入介紹自己的時間有限。江旻憓「帶契」姚柏良受矚目。即使需要匆忙重新規劃選舉工程、重新尋求提名及準備政綱，但他表現平穩，有助加分。有消息指，他在選委見面會中，回答「轉跑道」提問時大方得體，贏得掌聲。

運氣也似乎站在姚柏良這一邊。他在抽籤中地抽中「1號」，在長長的選票名單上排首位。今日凌晨接受訪問時，他便自我調侃稱，「非常幸運地抽到好號碼，佔了先機」，才能取得較多票數。

24現任議員全部當選 突顯「集團優勢」？

選委界是組成立法會的三個界別之中人數最多的一個，在90個議席中佔了40席。該界別議員由選舉委員會成員投票產生。選委會分五個界別40個分組，涵蓋社會不同階層與領域，法定人數為1500，但今屆實際登記選民人數為1466，較四年前多18人，投票率則達99.45%，較四年前多0.97個百分點。

第八屆立法會選舉，選委界投票結果率先揭曉，24名現任議員全部成功當選。（梁鵬威攝）

選委界選舉採取「全票制」，每名選委要在50名候選人當中選出40人，點票則逐名候選人計算其所得票數總數總和。選前曾有消息指，24名現屆議員計劃與8名具人大政協背景的新參選人共同拉票，從而增加相互之間的勝算。這個「大聯盟」是否存在有待進一步求證，但從結果來看，不僅所有現屆議員成功連任，8名港區人大或政協當中，亦只有一人敗選。

若把範圍縮窄，現任議員客觀上存在「集團優勢」，不僅全部勝出，而且當中不少原選委界議員的得票較四年前有所增加，部分增幅顯著。以勞聯林振昇為例，他在2021年選舉中得到1002票，在40名當選者中倒數第二，驚險入局，但經過四年議會生涯，他今屆得票大幅躍升，以1311票連任。

民建聯成大贏家 基層代表難突圍

選委界涵蓋工商、專業界、基層勞工及地區組織等，選舉結果再次突顯了跨界別吸票能力的差異。建制派第一大黨民建聯展現了強大的動員能力與跨光譜認受性，派出的8名候選人全數當選，超出外界預期。

相比之下，主打勞工權益的工聯會派出四人參戰，但只有兩名現任議員當選，且得票在一眾勝選者當中較低，新參選的兩名副會長均鎩羽而歸。 首次代表公屋聯會出戰的招國偉同樣飲恨出局。

回顧2021年，工聯會派出一名巴士車長，與另一名無黨派註冊電工人雙隻低票落敗。基層參選一再失利，說明他們較難在「五光十色」的選委會爭取到跨階層的廣泛認同。

陳祖光高票當選 警隊背景成「加分項」？

今次選舉另有數名身份獨特的參選人成功當選，包括立法會前主席范徐麗泰的兒子范駿華、莊士集團第三代掌門人莊家彬，以及警察員佐級協會前主席陳祖光。范駿華與莊家彬當選不令人意外，陳祖光以1,311的高票當選，成績則相當亮眼，但也許並非偶然。

11月11日，第八屆立法會選舉選委會界別候選人、前警察隊員佐級協會主席陳祖光，接受《香港01》專訪。（夏家朗攝）

一方面，香港經歷2019年社會動盪後，社會對警隊及維護法治力量的支持度在建制陣營內達到頂峰；另一方面，陳祖光並非單靠「警察」招牌，他退休後擔任四川省政協委員，積極參與內地事務，並頻繁撰文評論時政，展現出具備議政能力的形象。

在一定程度上，陳祖光與提出港版國安法的全國人大代表陳曼琪四年前高票當選有相似性，反映「愛國愛港」且具備維護社會治安實績或背景的人士，在選委界中擁有穩固的市場。