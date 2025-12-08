立法會選舉｜葉劉成功交棒喜憂參半　田北辰如願傳承「一人黨」

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉塵埃落定，投票結果對換屆期間個人去留成為輿論焦點的新民黨主席葉劉淑儀來說，可謂苦樂兼備。現任選委界議員陳家珮轉換跑道，在競爭激烈的香港島西選區脫穎而出，守住葉劉衣缽。不過，新民黨整體戰績並不理想，8人參選，只有3人勝出，來屆議席數目將大減一半。



與葉劉一樣在「七十大限」傳聞中棄選的實政圓桌召集人田北辰，則如願接棒給助理莊豪鋒，守住新界西北選區議席。



陳家珮：今次是難打的仗

葉劉淑儀為現任港島西地區直選議員，四年前以65, 694票當選，比同區得票排第二的民建聯副主席陳學鋒多近3萬票。葉劉棄選後，有「 葉劉接班人」之稱的陳家珮由選委界轉戰直選，與競逐連任的陳學鋒及由勞工界轉跑道而來的工聯會議員同場競爭，形成三個現任議員爭奪兩個議席的局面，三人的對手還有自由黨中西區區議員楊哲安及鄉事背景的離島區議員黃秋萍。

在港島西直選選區，民建聯陳學鋒（左一）及新民黨陳家珮（左三）成功連任。（梁鵬威攝）

面對激烈競爭，陳家珮多次「告急」，葉劉亦積極為其站台。最終陳家珮以30,033票當選，得票比成功連任的陳學鋒少510，郭偉强則以25,643的票數飲恨。陳家珮勝選後表示，今次是難打的仗，坦言市民對她的支持當中也包含對葉劉的支持。她強調自己跟葉劉學了不少東西，今次得到票數僅為葉劉所得票數的一半，未來四年會繼續學習，保證有更大擔當。

立法會選舉2025，10月30日新民黨主席葉劉淑儀出席為下屆立法會接棒參選港島西的黨友陳家珮站台。（黃寶瑩攝）

新民黨議席減半 葉劉未來角色待觀察

新民黨在現屆議會共有六個議席，葉劉與兩名副主席黎棟國、容海恩放棄競逐連任，除了陳家珮外，新界東北議員李梓敬與選委界何敬康成功連任，但新民黨在五個地方選區派出的「新丁」全部敗陣，來屆議會只有3名議員。葉劉棄選時曾表示自己「不是退休」，未來她與新民黨如何前行，有待觀察。

莊豪鋒守住田北辰票倉

田北辰在立法會選舉提名期開始前宣布退下火線，交棒給助理莊豪鋒。他當時表明，實政圓桌「人丁單薄」，希望「趁有人的時候，讓理念延續下去」。

立法會選舉在12月7日舉行，實政圓桌立法會議員田北辰交棒莊豪鋒參選新界西北。（田北辰FB）

10月20日，實政圓桌田北辰見記者，宣布不連任下屆立法會，交棒總幹事莊豪鋒。（廖雁雄攝）

田北辰四年前在新界西北選區得票40,009， 與當屆票王、得票93,195的民建聯副主席周浩鼎雙雙當選。今次選舉，莊豪鋒面對的對手除了周浩鼎，還有由選委界「空降」的工聯會議員陸頌雄、鄉事背景的區議員梁明堅及新民黨區議員甘文鋒。莊豪鋒最終得票34,756，與得票較上屆減逾一半、只獲得42,347票的周浩鼎一起成為贏家。

田北辰早前接受《香港01》專訪時表示，「一人政黨」在議會有發揮空間，但他同時承認，政黨發展不能長期靠個人。