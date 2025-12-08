立法會選舉｜港澳辦：大埔火災後選民化悲痛為力量　激發投票意願

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉周日（7日）舉行，地方選區總投票率31.9%，較上屆高1.7個百分點；選委會界別投票率99.45%；功能界別則40.09%。



國務院港澳辦今早（8日）發文，形容投票率「均大幅超越上屆」，充分反映香港全社會積極認同和熱烈支持選舉。競選階段發生大埔火災，港澳辦認為廣大選民更加切身體會到此次選舉的重要意義，「化悲痛為力量」，進一步激發參與投票的意願。



港澳辦又讚揚行政長官李家超和特區政府有力統籌選舉和救災，指輿論普遍認為選舉的組織、宣傳和動員達到「歷史最高水平」，冀議員「自覺維護行政主導體制，正確處理行政立法關係」，全力支持行政長官和特區政府依法施政。



國務院港澳辦今早（8日）發文，形容投票率「均大幅超越上屆」，充分反映香港全社會積極認同和熱烈支持選舉。（資料圖片）

西貢區議員方國珊成功當選立法會新界東南直選議員。（梁鵬威攝）

昨日舉行的立法會換界選舉，地方選區總投票率31.9%，比2021年高1.7個百分點；總投票人數1,317,682，較上屆少33,123人。不過本屆登記選民人數少上屆33.3萬人；選委會界別共有1,458人投票，較上屆高1個百分點；功能界別方面，則有76,942人投票，投票率為40.09%。

港澳辦形容，三個界別的投票率「均大幅超越上屆」，充分代表香港民意，亦充分反映香港全社會對選舉的高度重視和熱烈支持。

12月7日，位於旺角警察體育遊樂會的公務員專屬票站，大批身穿制服的公務員到場投票，包括入境處人員、警員。（鄭子峰攝）

選民悲痛為力量 激發參與投票意願

港澳辦表示競選階段時，大埔宏福苑火災對香港造成嚴重創傷，特區政府快速反應，啟動全政府動員機制，爭分奪秒，高效專業有序展開善後及全面支援災民，得到社會各方面充分肯定。同時，港澳辦認為火災激發選民投票意願，而選舉取得圓滿成功亦分彰顯了香港社會團結堅韌的獅子山精神。

歷經重大災難考驗，廣大選民更加切身體會此次選舉的重要意義，化悲痛為力量，進一步激發參與投票的意願。 國務院港澳事務辦公室發言人

大埔宏福苑火災後，由市民自發在廣福邨對出空地的悼念場地，12月7日後將交回政府。不少人趁最後一日到來，向死難者表達心意。（夏家朗攝）

讚揚選舉組織、宣傳、動員達歷史最高

港澳辦讚揚行政長官李家超和特區政府擔起「當家人」、「第一責任人」責任，採取多項創新舉措，有力統籌選舉和救災，公員隊伍亦以身作則帶頭投票。各大公營機構、社團、商會紛紛鼓勵所屬成員參與投票，不少企業為員工投票提供半日假期。

輿論普遍認為，此次選舉的組織、宣傳、動員都達到歷史最高水平。 國務院港澳事務辦公室發言人

港澳辦又說特別值得指出大埔火災後，許多候選人「挺身而出、率先行動、沖在一線，全力投入抗災救災工作」，以實際行動證明自己的品德和才幹，形容他們「生動印證了新選舉制度致力建設符合香港實際高質量民主的初衷」。

12月7日，立法會選舉投票日。行政長官李家超與夫人林麗嬋到高主教書院票站投票。（羅國輝攝）

李家超早前巡視港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓的鄰近邊境投票站。（李家超Facebook）

冀議員「正確處理行政立法關係」

發言人形容新一屆議員都是愛國愛港、有擔當、有才幹、有志服務社會的優秀人才，得到廣大選民的充分認同和支持。港澳辦希望並相信他們始終把維護國家主權、安全、發展利益作為最高原則，自覺維護行政主導體制，正確處理行政立法關係，全力支持行政長官和特區政府依法施政，全面做好救災善後工作。