黎智英案．裁決．直播｜10時裁決　警方加強戒備　旁聽入士須安檢

壹傳媒創辦人黎智英，涉嫌用其個人的國際人脈，及透過「重光團隊」，勾結外國勢力，極力遊說多個國家的議會等，向中港兩地政府及官員作出制裁，同時又被指利用旗下的《蘋果日報》，煽動市民上街和抗爭，及鼓吹制裁，被控以2項《國安法》下的勾結外國勢力罪及1項煽動罪，案件今(15日)在西九龍法院裁決。



12月15日黎智英案裁決西九龍法院大樓外



【09:06】天主教香港教區榮休主教陳日君及黎智英家人到達西九龍法院。

【08:05】開庭前約2小時，已有逾百人在庭外排隊等候，排在頭位的戴着口罩和帽，不願意受訪。前社民連成員、俗稱「阿牛」的曾健成在早上7時許到場，一度被警察搜身搜袋。

【07:05】逾80人在西九龍法院大樓外輪候入庭旁聽，警方加強部署，「劍齒虎」裝甲車及多輛警車戒備。

黎智英於2020年8月10日遭警方拘捕，至同年12月才被正式落案控以違反《國安法》的罪名。（資料圖片）

黎所涉勾結外國勢力罪可判無期徒刑

4名被告：黎智英（78歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。黎和三間公司被控1項串謀發布煽動刊物罪和1項串謀勾結外國勢力罪，黎另被控1項串謀勾結外國勢力罪。串謀發布煽動刊物罪，第一次定罪可判罰款5,000元及監禁2年，其後定罪可處監禁3年。而根據《國安法》，勾結外國勢力罪的最高刑期為終身監禁。

黎智英在2020年12月被拘留後，就申請保釋事宜曾交到終審法院處理，最終保釋被拒，被被還柙至今。(資料圖片)

開審至裁決逾2年

本案為首宗勾結外國勢力罪的審訊，案件由3名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。黎在2020年8月首次就違反《國安法》被捕，同年12月起被還柙，期間曾就黎想聘用海外律師等事宜引發多宗訴訟，至2023年12月正式開審，審訊在不同階段曾押後，至今年8月底完成結案陳詞，由開審至今約兩年後有裁決。

逾20傳媒上周五已在西九法院外排隊。(陳蓉攝)

司法機構設逾500旁聽席

司法機構早前宣布，除了正庭外，並會開設7個延伸法庭，合共有逾500個旁聽席。司法機構網頁上周五(12日)顯示案件的裁決日期後，已有逾20傳媒在門外排籌，亦有市民在周本期間到法院多放下凳仔或字條等，希望能取得正庭公眾席的約50座位的其中一席。

案件編號：HCCC 51/2022