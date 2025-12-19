立法會選舉｜評江旻憓與方國珊 湯家驊：勝負不一定與才能相關
新一屆立法會議員不足兩個星期就會履新，行政會議成員湯家驊今日不點名比較兩名最受矚目的新議員——空降旅遊界的巴黎奧女子重劍金牌得主江旻憓，以及第六次參選終圓立法會議員的方國珊，指選舉受有三大因素影響，當選與落選「不一定與才能相關」。
湯家驊強調自己並非質疑當選者沒有才能，只是想指出輕輕鬆鬆拿下議席不等於他日不能成為稱職議員，辛苦耕耘回來的地區經驗也需要轉化為整體社會利益，才算對得起選民。
選舉受三因素影響：知名度、時勢與形象
湯家驊在社交平台以「劍后與票后」為題發文，開門見山指出「劍后」氣定神閒，輕輕鬆鬆取下議席，「票后」則是花了近廿年於地區工作，多次嘗試才首度奪得議席。他反問道：這便是選舉？
他隨即分析，選舉遊戲受三大因素影響。首先是知名度。他直言，沒有多少人會細看候選人的政綱作比較，「環看世界，當選的不乏演員或選民熟悉的人士，便是這個原因」。
其次是時勢，他以特朗普為例指，美國選民明知他是一個壞人，也「兩害取其輕」，背後是制度限制。
湯家驊繼而指出，形象也很重要，外表誠懇和平易近人的候選人有一定的優勢，拘謹小心的候選人則往往有拒人於千里的感覺。
他總結道，「選舉便是這樣，縱有滿腹經綸、愛國如命，也會因為缺乏天時、地理、人和而飲恨政壇」。
「輕鬆拿下議席不等於他日不稱職」
湯家驊解釋，他並非說當選的人沒有才能，只是想指出當選或落選的原因不一定與才能相關，輕輕鬆鬆拿下議席不等於他日後不能成為稱職的議員，辛苦耕耘回來的地區經驗也需要轉化為整體社會利益，才算對得起選民。他強調，未來4 年是試金石，希望議員不會辜負社會對你們的期望。
