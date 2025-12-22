立法會｜經民聯改組領黨層　盧偉國續任主席　吳永嘉成首任黨魁

新一屆立法會第二大黨經民聯今日（12月22日）宣布完成領導層改組，富商林建岳繼續擔任其監事會主席，他自經民聯2012年創立以來，一直擔任該職務。經民聯主席一職由繼續由即將卸任的工程界立法會議員盧偉國擔任，同時新設黨魁一職，由成功連任的工業界（二）議員吳永嘉擔任。月底卸任的立法會主席梁君彥則擔任經民聯榮譽主席，



12月7日，立法會選舉投票日，選委到會展投票選出立法會議員。圖為經民聯見記者。（羅國輝攝）

林建岳續任監事會主席 梁君彥做榮譽主席

經民聯今日宣布，執委會開會決議通過新一屆監事會和執委會領導層名單。林建岳繼續擔任經民聯監事會主席，前立法會議員張華峰、香港潮屬社團總會名譽會長胡劍江任監事會副主席，前立法會議員石禮謙擔任監事會司庫，梁君彥任榮譽主席，香港中華聯額會會長鄭翔玲任監事會榮譽主席，香港廣東社團總會執行主席張國榮為榮譽顧問。

林健鋒與3名連任議員出任副主席

執委會方面，盧偉國繼續擔任主席，新設黨魁一職由吳永嘉擔任。行政會議成員林健鋒及三名成功連任的立法會議員梁美芬、劉業強、陳祖恒任副主席，棄選議員陸瀚民任秘書長。

經民聯表示，面對國家發展新布局，經民聯新一屆領導層矢志將繼續積極發揮香港工商專業界代表的優勢和作用，全力貫徹「推經濟、惠民生」的理念，為香港更好融入國家發展大局建言獻策，，推動香港加快步伐全面對接和落實國家戰略，將「一國兩制」的獨特優勢轉化為實實在在的發展動能，助力香港實現更好發展。

10月28日，總商會亞洲、非洲及中東委員會主席、經民聯林偉全出戰商界（一）。（經民聯）

11月16日，政府舉辦的立法會「愛國者同心治港」選舉委員會界別論壇，在伊利沙伯體育館舉行。圖為候選人鄧銘心。（夏家朗攝）

新任工程界議員卜國明形容今屆立法會是良性競爭下的優質選舉。（夏家朗攝）

12月10日，本身是工業總會名譽會長的立法會主席梁君彥，與其工業界（第一）界別交棒的經民聯黃永威會見傳媒。（潘耀昇攝）

經民聯在第七屆立法會有9個議席，其中四名年過七十的成員——盧偉國、梁君彥、林健鋒與龍漢標，以及僅擔任了一屆議員的陸瀚民放棄競逐連任，吳永嘉、梁美芬、陳祖恒與劉業強則在12月7日的換屆選舉中成功連任，另有四名新人當選，包括工程界卜國明、商界（一）林偉全、工業界（一）黃永威及選委界鄧銘心。