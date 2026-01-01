01直播｜新一屆立法會議員宣誓就職　李家超監誓

第八屆立法會議員今日（1日）上午宣誓就職，行政長官李家超為90名新議員監誓。《香港01》全程直播。



法例列明議員宣誓後才可履職

宣誓是立法會議員就職的法定條件和必經程序，根據立法會《議事規則》第1條，議員如未按照《條例》的規定宣誓，不得出席立法會主席的選舉或在該選舉中投票，也不得參與立法會或任何委員會的會議，或行使作為議員的任何其他權力或職能。

12月11日，候任立法會議員到立法會會議室。一眾議員面向鏡頭揮手。（廖雁雄攝）

宣誓儀式由特區政府主辦，今日上午11時在立法會綜合大樓會議廳舉行。參與宣誓的立法會議員必須於上午10時45分前於會議廳就座。遲到者不得進入會議廳。宣誓儀式由奏唱國歌開始，直至所有議員完成宣誓為止，遲到者不得在儀式開始後進入會議廳進行宣誓；只有獲監誓人信納有合理原因的議員才能獲安排另行於行政長官辦公室進行宣誓。

宣誓次序依議員資歷 衣著須整齊得體

按照立法會《內務守則》第1條規定，90名議員宣誓次序按連續擔任立法會議員的時間而定，若有兩名或以上議員連續擔任議員的時間相同，其宣誓次序須按議員中文姓名繁體字筆劃多少編排，姓名筆劃最少的議員先作宣誓。

議員可選擇宗教或非宗教式宣誓，當立法會秘書點名時，議員應帶同誓言或誓詞到台前，舉起右手宣誓，若選擇宗教式誓言，宣誓時須手舉新約聖經。宣誓完畢後，議員須簽署誓言或誓詞的文本，並將該文本留在座位桌上。

宣誓衣飾亦有嚴格指引，議員必須穿著商務服裝，服飾應整齊得體，若穿著不恰當服飾，或會被拒絕宣誓，並且不會重新安排宣誓。

首度於公眾假期宣誓

根據經《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》修訂的《宣誓及聲明條例》（第11章），行政長官或其授權人士為立法會議員宣誓的監誓人。政府將於舉行宣誓儀式後公布宣誓有效的立法會議員名單。

過往新一屆立法會議員宣誓儀式通常在周三舉行，今次是首度在公眾假期宣誓就職。