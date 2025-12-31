展望2026｜李家超提三點寄望　重申推系統性改革、主動對接十五五

告別2025年、迎接2026年之際，行政長官李家超表示，香港過去一年在「由治及興」的新征程上穩步前行，既面對考驗挑戰，更展現出大家堅韌不屈的團結精神；展望新的一年，特區政府將持續全力拼經濟、謀發展、搞建設、惠民生，主動對接「十五五」規劃國家發展戰略、實現進一步發展。



12月16日，行政長官李家超向國家主席習近平述職。（李家超facebook)

李家超：與新一屆立法會共同推動火災善後及調查工作

李家超以「團結一心迎難而上，深化改革把握機遇」為題，在《紫荊》雜誌發表文章。他首先回顧2025年，形容香港在這一年邁出了「由治及興」的新步伐，本屆政府上任三年多以來，政策不斷落實並陸續見到成果，香港在多項國際排名中名列前茅，彰顯「一國兩制」下的強大生命力。

展望2026年，李家超表示他有三大寄望，首先是堅定貫徹「一國兩制」，堅持和完善行政主導。他指出，政府會即將於明天宣誓就職土的新一屆立法會良好合作，在行政主導和「愛國者治港」原則相適應下共同推動大埔火災的善後支援、重建工作和全面調查，並推行系統性的改革。同時，會進一步推進行政與立法機關良性互動，不斷提升特區治理能力和水平，促進良政善治，以及大力發展經濟、改善民生。

行政長官李家超11月27日視察宏福苑火警。（資料圖片）

強調加速發展北都 持續增加公屋供應、繼續精準扶貧

李家超第二個寄望是團結帶領社會推行改革，推動經濟高質量發展。他表示，會加速發展北部都會區，繼續拆牆鬆綁簡化行政程序，引入和培育產業，創造高質量職位和提升生產力，並制訂優惠政策包，以更快、更靈活的方式與產業商討落戶細節，創造更多高收入的優質職位及提升生產力。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，用一章篇幅討論「加快發展北部都會區」。（鄭子峰）

李家超又表示，發展經濟是為了民生福祉，政府會持續增加公營房屋供應，豐富置業階梯；持續造地以滿足大型發展項目、長期經濟發展和市民住屋的需要，同時增加政府土地儲備；持續深化醫療改革；支援本地經濟、繼續精準扶貧等。

主動對接十五五 以香港所長貢獻國家所需

第三個寄望是主動對接國家「十五五」規劃，深度參與粵港澳大灣區建設，更好融入和服務國家發展大局。李家超表示，會帶領社會認識「十五五」規劃的重要性及對香港未來發展的意義，把握機遇，進一步發揮香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界，高度國際化、市場化、法治化的獨特優勢，在推動自身發展和與內地高度融合發展的進程中，持續鞏固及提升自身優勢，以香港所長貢獻國家所需。

財政司司長陳茂波到維園參觀第59屆工展會，與展商和市民交流，並購物支持本地消費。（陳茂波網誌）

陳茂波：期望多聽取預算案意見 凝聚力量

財政司司長陳茂波亦在《紫刑》發文展望新年，重點提及發展產業、提升經濟韌性。他形容，新的一年香港的機遇與挑戰並存，但機遇大於挑戰。2026年是國家「十五五」規劃開局之年，香港要進一步擴大經濟發展的面向和領域、加快創新科技的培育和應用、加速優化產業結構，更好融入和服務國家發展大局。

陳茂波又表示，2026/27年度《財政預算案》的公眾諮詢正在進行，期望多聽取意見，凝聚力量，與社會攜手前行，乘勢而上，為香港譜寫出更亮麗的發展新篇章，也為國家的強國建設和中華民族偉大復興作出新的更大貢獻。