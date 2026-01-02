2026展望｜習近平新年賀詞隱藏考題：香港如何回答「窑洞之問」？

2026年到來之際，國家主席習近平發表新年賀詞，香港輿論的焦點一如既往，迅速鎖定在當中直接提及香港的段落。習近平指出，「要堅定不移貫徹『一國兩制』方針，支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定」。這段話，其實是中央對港澳兩地的一貫立場，是不需要猜測的「標準答案」，但若只盯着這幾句「定心丸」，恐怕會錯失賀詞中更深層次的政治信號。



2025年12月31日，國家主席習近平發表2026年新年賀詞。（直播截圖）

「十五五」已成特區施政重中之重

習近平在賀詞中強調今年是「十五五」規劃開局之年，表明「要錨定目標任務，堅定信心，乘勢而上⋯⋯續寫中國奇蹟新篇章」。這也是行政長官李家超撰文回應時首先強調的。李家超上月赴京述職時，習近平已當面提出香港要主動對接「十五五」，如何做到「主動」、做好「對接」，無疑成為了香港當前最緊迫的經濟與發展考題。

北部都會區已然是香港能否交出好答卷的關鍵。李家超重點指出，河套香港園區在上月底正式開園，標誌香港創科發展的新里程，香港會以創新思維全力加速北都發展。

特區政府其他高層對習近平賀詞的回應也很迅速，而且調子統一。政務司司長陳國基形容，「十五五」規劃開局之年也是香港的「機遇之年」，強調將香港獨特優勢與「十五五」規劃的重點領域、重點產業、重點平台充分結合，深化粵港澳大灣區建設。財政司司長陳茂波表示，將更積極主動對接國家發展戰略，全面鞏固提升國際金融、貿易和創科等重要發展引擎，為國家發展貢獻新的「棋眼」功能。

行政長官李家超發表2026年新年賀詞。（李家超facebook）

從官員的表態可見，香港管治團隊已將「融入國家發展大局」和「主動對接十五五」視為施政的重中之重，貫穿其中的另一個關鍵詞是「深化改革」。這些表態與相關行動固然是正確且必要的，但對於為何改革，如何改革，習近平新年賀詞中提出的另一段關鍵論述，顯然並未得到應有的重視。而這段論述，恰恰是理解治理邏輯的絕對要素，也是香港真正全面認識習近平在李家超述職時提出「堅持和完善行政主導」的題中之義。

藏在賀詞裏的「治理密碼」

事實上，習近平的新年賀詞不僅是面向十四億國人，也是向世界闡述中國發展邏輯的宣言，要讀懂其中的深意，不能僅以「關鍵詞搜索」的方式尋找與自己直接相關的語句。

恰恰就在論及港澳與「十五五」開局的兩個段落之間，習近平提出了一個被香港社會普遍忽視，卻對香港治理具有核心意義的論述。他提出，「黨興方能國強」，「要砥礪初心使命，持之以恒、久久為功，繼續回答好延安『窑洞之問』，書寫無愧於人民的時代答卷」。這段話看似是講內地黨建，實則觸及了關乎治理的核心挎問。對於正處於由治及興關鍵期、強調改革的香港而言，其重要性絲毫不亞於主動對接「十五五」規劃。

2021年11月，中共十九屆六中全會審議通過中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議。（美聯社）

「窑洞之問」源於1945年，民主人士黃炎培在延安向毛澤東提出，歷代政權往往陷入「人亡政息」的周期率，中共能否跳出？毛澤東當時給出的答案是「讓人民來監督政府」。香港社會對此或許容易理解，但在實踐中，何為「有效監督」卻長期如置身迷霧之中。

過去不少香港人視西方式的選舉民主為唯一解方，但事實證明，若缺乏良性的政治倫理，議會極易走向民粹化與惡性鬥爭。正如李家超於元旦日在第八屆立法會宣誓儀式上所言，議會要警惕「愈走愈趨民粹、愈單一角度、愈有看小不看大」的現象。

習近平時隔四年再提「窑洞對」

中共提出「全過程人民民主」，與西方的選舉制民主一較長短，但單純的形式民主並不能保證良政善治，關鍵在於監督是否能轉化為治理效能。如何維持與提升治理者能力，成為另一大心靈拷問。2021年，習近平在中共十九屆六中全會上，給出了「窑洞之問」的第二個答案——「自我革命」，他後來在2022年新年賀詞中也提到逾七十年前那次「窑洞對」，指出「只有勇於自我革命才能贏得歷史主動」。

時隔四年，習近平再次在新年賀詞提到「窑洞之問」，並強調「去腐生肌推進自我革命」，其深意是重申治理體系必須具備內在的糾錯與優化能力。這不能只靠外力推動，而是靠執政團隊自身的刀刃向內。

對中共來說，不管是現代化的目標，還是共同富裕的願景，都必須立足於中國的基本國情，實事求是，避免重蹈歷史錯誤和覆轍。（美聯社）

簡而言之，「自我革命」是指透過透過內部監督、反腐敗和持續改革，保持治理體系的先進性，以實現長期執政的目標，其核心要義是主動發現並解決執政群體自身存在的問題。發現問題未必太難，解決問題才是根本的挑戰。從治理邏輯審視，「自我革命」的核心是執政黨透過不斷自我糾錯和革新，提升治理效能，習近平對此作出的形象形容是「刀刃向內、激濁揚清、刮骨療毒」。

香港如何回答「窑洞之問」？

對香港來說，去年11月26日發生的大埔宏福苑火災，暴露了監管制度的系統性漏洞，李家超提出要推行「系統性改革」，一定程度上就是「自我革命」精神的體現。改革不可能靠空談實現，也不可能只做表面文章，如果香港的改革只停留在修修補補的政策層面，而不觸及治理邏輯與官僚文化的深層次肌理，那就難以牢固。

這正是香港當前最需要深刻領會的治理哲學。李家超上月述職時，習近平明確提出要「堅持和完善行政主導」。如何堅持？如何完善？真正的答案，或許就隱藏在對「窑洞之問」的回答之中。要讓行政主導真正發揮效能，特區政府必須具備「自我革命」的勇氣。這意味着在議會沒有反對派「拉布」的今天，政府更要主動革除自身的體制弊端，打破利益固化的藩籬，克服公務員隊伍中存在的「打工心態」與避責文化。

當香港社會在熱議如何對接「十五五」規劃時，切勿忘記習近平賀詞中的另一道「必答題」。主動對接國家規劃是香港發展的「硬任務」，回答好「窑洞之問」，實現良政善治，則是香港長治久安的「軟實力」。唯有兩者兼備，香港才能真正書寫出無愧於時代的答卷。