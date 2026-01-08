直播．立會選主席｜兩小時辯論21人提問　多關注如何提升質詢水平

第八屆立法會今日（8日）舉辦主席選舉特別論壇，全國人大常委、民建聯李慧琼，以及港區人大代表、金融界陳振英將競逐「大主席」寶座。論壇由現屆立法會內沒有參選且年資排名最高的民建聯議員陳克勤主持，早上9時30分開始，接近11時30分結束，共有21名議員提問。之後，隨即投票。



1月8日，立法會舉行主席選舉特別論壇，兩名候選人分別為李慧琼與陳振英。（廖雁雄攝）

「大主席」選舉前，舉行特別論壇讓李慧琼與陳振英陳述政綱。其中，陳振英表示，曾任7年財委會副主席、帳委會主席，以及3年財委會主席，形容自己全心全意履職，亦重視保障議員。

陳振英：盼公職生涯最後階段貢獻

陳振英承諾當選後，會有「一個維護、三個不會」原則，除了維護議員發言權利，亦承諾不會參與所屬G19板塊協調，不會評論政府政策，不參與投票。他又說，會舉辦更多公眾活動及落區，並有新渠道與議員溝通聽意見，最後他指希望「公職生涯最後階段獻出自己力量」。

1月8日，立法會舉行主席選舉特別論壇。（何夏怡攝）

李慧琼在開首發言時表示，自己17年立法會生涯之中，有9年在內會協助主持會議，有底氣、信心爭取支持成為主席，希望提升議會效能，若當選，她表示會在三個層面展開工作。

李慧琼：立法會需要堅定維護國安的主席

國家層面，李慧琼望推動立法會更好融入和服務國家大局。她稱，作為人大常委會為香港打開發展之門，建立更緊密行政立法互動，也會讓議會表達不同意見。她又指，希望官員要認真回應議會提問。她會邀請不同政策局作報告，就重大議題溝通，推動跨板塊議員合作，讓市民看到議會做實事。

1月8日，立法會舉行主席選舉特別論壇，兩名候選人分別為李慧琼與陳振英。（廖雁雄攝）

她亦會讓研究部、申訴部更好支撐，幫助議員更好展開工作。李慧琼表示，香港已經由治及興，國安隨時面對風險，立法會需要堅定維護國安的立法會主席。

李慧琼説，她來自民建聯，這是我的背景，過往她一直公平公正處理事務，推動不同板塊議員合作，若有幸當選，定以議會利益為依歸，與不同板塊溝通。李指，歡迎大家隨時聯絡她，「大家有我電話」。

李慧琼又表示，加強內聯外通是重點工作，本屆議會有機制推動，如果當選會一如既往和大家商量行程和目標，初步想法是透過議會做到内聯外通，希望在中央政府支持下去內地人大交流，加強和中央的交流。無論是事務委員會還是大會都可以用好角色。

1月8日，立法會舉行主席選舉特別論壇。（何夏怡攝）

選委界吳傑莊向李慧琼與陳振英提問，新一屆立法會是否會加強職務考察，主席是否會帶領議員到內地或海外考察，詢問是否有具體的考察地區及特定產業。

陳振英指會適時開展考察活動，不過要切合時機和評估相關效果，尤其如今國際關係形勢複雜。他希望加強周邊地區包括東盟、一帶一路和中東的業務。

我以前去參加上市公司路演，一日見六場投資者，人哋就唔會話你HEA（悠閒懶散）啦。 陳振英

李慧琼指加強內聯外通是本屆重點工作，指自己當選主席會跟大家商量，一起擬定行程和規劃目標。她指過去比較少跟大灣區人大和議會交流，若有中央政府支持的條件，可以推動雙方對接交流，關鍵是要有成效。

1月8日，立法會舉行主席選舉特別論壇，兩名候選人分別為李慧琼與陳振英。（廖雁雄攝）

李慧琼承諾當選主席不參與民建聯黨團會議

體演文出界霍啟剛問到李慧琼不參與民建聯事務的詳情，李表示，主席要按照議事規則主持會議，過去一直公平公正主持，若當選，承諾不再參與民建聯黨團會議，定期和各位議員溝通，且原則上不就政策發表意見。她說會讓大家表達不同意見。

1⺼8日，立法會舉行主席選舉特別論壇，兩名候選人分別為李慧琼與陳振英。（廖雁雄攝）

吳永嘉關注如何推動香港對接「十五五」規劃

經民聯工業界（二）吳永嘉詢問兩位候選人，當選後如何在議會上跟政府以及各界推動不同政策措施，更高效推動香港深度對接「十五五」規劃。

陳振英指，立法會要從法律和政策層面全力支持政府對接「十五五」規劃，重點包括：科技創新產業升級、促進內需、支持產業升級發展。他指立法會需要推動知識產權金融機制，持續深化大灣區金融互聯互通，推動內地企業出海專班和香港專業服務出海平台，以及推動北都和河套的建設等。他表示，非常支持議員同事建議的在立法會內會下成立「香港主動對接國家十五五規劃工作小組委員會」，定期檢視香港重點項目。

1月8日，立法會舉行主席選舉特別論壇，兩名候選人李慧琼與陳振英接受質詢。（廖雁雄攝）

李慧琼也同意內會下成立對接小組，指90位議員作為各界精英可以用不同專業知識對接「十五五」規劃，可成立跨專業、跨版塊專業小組，提出政策倡議。

陳振英擬找大會議室讓議員加強和政助交流

民建聯九龍西議員鄭泳舜關注如何加強行政立法溝通，李慧琼稱會一直做好責任把關，讓大家表達不同意見。陳振英稱互動現有幾個平台，未來政策局不需要保密的條例，希望在醞釀階段就和議員交流；官員落區邀請更多議員參與；重大民生政策，建議在大樓找很大會議室，開放給全體議員。加強議員和政助交流。

1月8日，立法會舉行主席選舉特別論壇，兩名候選人李慧琼與陳振英接受議員質詢。（何夏怡攝）

工聯會選委界議員梁子穎提問，未來四年如何促進議員和政府關係，達到有效率又監督的效果？李慧琼表示，奉行集體決定的原則，提升議會效率方面，會和大家溝通，並思考能否進一步用好議會時間。她又表示，立法會申訴部可以進一步改善，制度要更新。

陳振英表示，上屆立法會制訂的新議員守則要遵守，例如議員離港須及早通知秘書處、提交工作報告等規定，都是應該做的。至於如何提高效率和監督政府，他表示，議員要保持對每一個議題的好奇心，加以挖掘。事務委員會每年都有相同議題，可否改為隔年再討論？

李慧琼冀議員提跨板塊跨專業倡議

民建聯選委界議員陳仲尼提問，當選後會如何鼓勵議員跨黨派合作及經驗分享？李慧琼表示，她認同議員要有共同行動，要在不同議題對接國家戰略，提出跨板塊、跨專業倡議。板塊內也可以多交流。陳振英表示，大家參加18個事務委員會，已經代表了各自的興趣，故跨黨派的合作最好是在委員會裏，組織一些平台，共同就大家感興趣的政策去與政府討論。

新民黨選委界議員何敬康提問如何處理立法會大會的補充質詢環節未必得到政府回應的問題。陳振英指每位議員補充質詢只有一分鐘，政府官員未必能給到很具體的答覆，例如數據、做法，就算不能即時回答也屬正常，最重要是官員是否真心想就提問方向提供最多資料。

李慧琼指議事規則規定補充質詢只能問一個問題，因此議會外的溝通也很重要，承諾會邀請政府官員就重點議題聽取議員建議。

陳振英：人大代表與議員工作有重疊 要做平衡與取捨

進出口界鍾奇峰提問兩位候選人身兼多職如何分配時間和工作優先次序。陳振英回應指，人大代表主要關注全國性層面事務，立法會主要聚焦香港，但兩者有關聯且互通。坦言兩個角色的工作有機會出現重疊，要個人做出平衡、取捨，做好心理準備，跟兩邊的選民和選委合理交代。

李慧琼指自己17年的立法會生涯都跟選民承諾以立法會工作為主。在主動對接國家戰略的時代，人大和立法會有相互促進作用，要用好不同角色。她估計，人大常委會議與立法會會期有四次會議有重疊，但只要國家支持一定會留在立法會參與審議和表決。她又指立法會不是只依賴個人，副主席可以主持會議。

立法會若受衝擊如何應對？ 李、陳齊稱經歷2019有經驗

經民聯選委界梁美芬提問時稱不擔心主席主持出問題，但現在國際形勢險要，萬一出現諸如衝擊立法會的緊急事故，會如何應對？李慧琼表示，香港國安隱患一直存在，立法會會全力配合國安措施，作為主席更要有擔當。她稱經歷過議會最亂的時候，現時「軟對抗」依然存在，她有經驗面對突如其來的風險和變化。

1月8日，立法會舉行主席選舉特別論壇，兩名候選人李慧琼與陳振英接受質詢。（廖雁雄攝）

陳振英認同立法會主席要有處理緊急情況的經驗。他指出，遇到緊急事故，主席要即時研究和判斷方案，稱2019年選內會主席時，面對緊急情況，當時要向特區政府、保安局研究如何確保安全，如何撤離等，有經驗。

議員辦事處津貼追不上通脹 李慧琼：可善用街市公置空間

自由黨選委界李鎮強問議員地區辦事處開支是根據丙類物價指數調整，開支貴追不到通脹和人工升幅，是否有改善方法，例如租用政府空置辦公室。陳振英指上屆立法會已經決定用加權指數調整，已交給獨立委員會調整，但行政長官認為考慮到公共財政情況未必在本屆實施。如果在一兩年內公共財政改善，可以繼續爭取。他又指可以跟商業團體合作，以更便宜甚至免租金租用單位。

1月8日，立法會舉行主席選舉特別論壇，兩名候選人李慧琼與陳振英接受質詢。（廖雁雄攝）

李慧琼指自己和團隊有十幾個辦事處，深有感受，已有兩屆沒調整津貼，會調研議員意見和行政措施。她又指可以在街市空置空間讓議員更好服務市民。

法律界陳學峰問如何提高立法科學化與民主化

自由黨法律界議員陳曉峰提問，如何提高立法的科學化和民主化，會議主持陳克勤請其解釋是提問過程還是硬件的科學化？陳曉峰說要將市民看法體現在立法中。李慧琼表示，要科學論證立法的需要，將市民聲音體現在法律中。陳振英表示，法律改革委員會從經濟發展緊迫性、民生影響的廣泛性去處理，他認為科學立法是要優先處理自動駕駛等議題，其次要在這些法例中有更新路線圖，立法會也要追蹤法例實施效果。

民建聯新界北議員姚銘詢問如何團結議員。陳振英指達成共識是重要的，應着重溝通，利用協調小組以及行政管理委員會，後者應有更廣泛代表性。李慧琼指當選主席後一定會按照議事規則讓議員有充分發言機會，表達意見。她又指議會有三大板塊，議員可能有不同意見，要接受和而不同。

姚柏良問單頭議員如何更多發聲 陳振英：最重要按掣夠快

選委界姚柏良提問，有意見覺得應讓「單頭」議員更多發聲。李慧琼表示，作為主席要按照議事規則讓大家有公平表達機會，過去也有協調，希望繼續優化，共同善用議會時間；陳振英表示，堅決維護議員發言權利，最重要按掣夠快，他曾經都傳授過很多按掣技巧。只要有人想發言，只要是按照守則規定，都應該允許。

1月8日，立法會舉行主席選舉特別論壇，兩名候選人李慧琼與陳振英接受質詢。（廖雁雄攝）

陳穎欣關注對外宣傳 李慧琼：多與政府溝通掌握最新信息

工聯會新界西南議員陳穎欣問如何拓展空間，讓立法會參與促進國際合作的工作。陳振英指每個議員要利用自己的平台，例如社交媒體，對外宣傳親身經歷和香港成就。他又認為，單一版塊甚至獨立議員一起出訪也可以達到相關目的。李慧琼表示，要爭取跟政府保持溝通，讓議員掌握最新信息說好香港故事。又指議員可以參與外媒論壇和訪問。

市民對立會事務冷感

1月8日，立法會舉行主席選舉特別論壇，兩名候選人李慧琼與陳振英接受質詢。（廖雁雄攝）

怎應對？ 陳振英：要令議案多元化

選委界林筱魯提問，最怕市民對立法會事務冷感，過往大會大把時間用在議員質詢和議員議案，兩位對於質詢和議員議案的討論質量有什麼看法？李慧琼表示，質詢由於時間短，如果議員覺得官員「hea」，可以改善一下，會後亦可以再諮詢議員意見；陳振英表示，要令議案更多元化，其實一般熱門質詢都是那幾個關鍵議題，但如果高度相似，秘書處有責任核對和提建議。「如果個個禮拜同樣議題都討論，市民關注度自然減低。」

選委界莊家彬指立法會主席按照慣例不能加入任何委員會和小組，相當於業界或選區沒有了一個代表，如何確保當選後支持選民的聲音不會被忽略。陳振英指議員一方面要將業界聲音帶入議會，另一方面要將議會法例決定介紹給業界。他表示自己以往會組織金融界與議員之間的溝通平台，另外，作為業界代表每年都會約見不同團體，解釋相關條例，這不觸及是否參加討論與否，只是將理解的細節更詳細地分享，未來會做好雙向溝通角色。

1月8日，立法會舉行主席選舉特別論壇，兩名候選人李慧琼與陳振英接受質詢。（廖雁雄攝）

李慧琼指會履行承諾繼續落區，聽市民意見，跟進個案，未來會有更多共同掛心的議題，跨版塊議員會共同合作，在議會內外共同推進。

會否增加數據透明度？ 李慧琼：未必所有資料適合披露

建測規園界劉文君提問，很多大型項目的交通數據都是有限度披露，若當選會否提高透明度？李慧琼稱有合適資料讓議員審議法案，是應該的，但未必所有資料都適合披露，因部分涉及機密，相信政府會在能力範圍內處理。陳振英表示，財委會經常遇到劉所提問題，政府在主體文件披露一些內容，發問時再披露進一步數據。他指，有人曾提出質疑，他認同劉所說要提高透明度，但涉及保密資料，他認同李慧琼所說。

社福介陳文宜提問如何促進政府管治團隊、問責團隊和議員直接溝通，令議員跟問責官員交換意見。陳振英指取決於議員會不會主動提出需求，可以找政策局的政治助理。有兩三個政策局的政治助理每個禮拜都會「洗樓」，相信比較容易找到他們幫忙，又指每一位政治助理都有責任將聯絡方式給大家。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後，與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

每人5分鐘陳述競選綱領 隨後接受議員提問

根據立法會秘書處前日（6日）發出的文件，每位候選人將按照有效提名名單上的次序，陳述競選綱領，限時5分鐘。隨後是議員提問環節，每位議員連問連答限時5分鐘，若有剩餘時間可再次提問或追問。

不論論壇何時結束，選舉將在結束並小休10分鐘後舉行。選舉環節時，為確保議員的投票意向不被拍攝，議員不能立即在選票上蓋印，須等待傳媒及公眾席人士暫時離場後才蓋印。提名人工業界（第二）議員吳永嘉、零售界議員邵家輝監票，並以「唱票」形式點票。

文件亦列明，議員提問及候選人回答均須精簡切題；發言和提問時，不得對議員使用冒犯性及侮辱性言詞，亦不得意指另一議員有不正當動機。

第八屆立法會主席之位由陳振英、李慧琼競逐。（資料圖片）

陳振英獲G19、新民黨撐 李慧琼獲民建聯、C15＋支持

兩人均在1月5日提交報名表，其中陳振英獲經民聯黨魁吳永嘉提名，附議議員包括經民聯梁美芬，三名G19成員簡慧敏、李惟宏與鍾奇峰、C15＋成員楊永杰，新民黨陳家珮、工聯會黃國，以及陳宗彝與陳凱欣。

李慧琼的提名人則為自由黨主席邵家輝，附議議員包括「C15＋」林筱魯、新社聯譚鎮國，三名民建聯黨友陳博智、陳恒鑌及郭芙蓉，以及無黨派管浩鳴、陳文宜、吳錦華與陳祖光。