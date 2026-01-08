直播｜立法會「大主席」選舉　陳振英：盼公職生涯最後階段貢獻

第八屆立法會今日（8日）舉辦主席選舉特別論壇，全國人大常委、民建聯李慧琼，以及港區人大代表、金融界陳振英將競逐「大主席」寶座。論壇由現屆立法會內沒有參選且年資排名最高的民建聯議員陳克勤主持，早上9時30分開始，最遲11時30分結束，目標不超過兩小時。之後，隨即投票。



「大主席」選舉前，舉行特別論壇讓李慧琼與陳振英陳述政綱。其中，陳振英表示，曾任7年財委會副主席、帳委會主席，以及3年財委會主席，形容自己全心全意履職，亦重視保障議員。

陳振英：盼公職生涯最後階段貢獻

陳振英承諾當選後，會有「一個維護、三個不會」原則，除了維護議員發言權利，亦承諾不會參與所屬G19板塊協調，不會評論政府政策，不參與投票。他又說，會舉辦更多公眾活動及落區，並有新渠道與議員溝通聽意見，最後他指希望「公職生涯最後階段獻出自己力量」。

李慧琼在開首發言時表示，自己17年立法會生涯之中，有9年在內會協助主持會議，有底氣、信心爭取支持成為主席，希望提升議會效能，若當選，她表示會在三個層面展開工作。

李慧琼：立法會需要堅定維護國安的主席

國家層面，李慧琼望推動立法會更好融入和服務國家大局。她稱，作為人大常委會為香港打開發展之門，建立更緊密行政立法互動，也會讓議會表達不同意見。她又指，希望官員要認真回應議會提問。她會邀請不同政策局作報告，就重大議題溝通，推動跨板塊議員合作，讓市民看到議會做實事。

她亦會讓研究部、申訴部更好支撐，幫助議員更好展開工作。李慧琼表示，香港已經由治及興，國安隨時面對風險，立法會需要堅定維護國安的立法會主席。

李慧琼説，她來自民建聯，這是我的背景，過往她一直公平公正處理事務，推動不同板塊議員合作，若有幸當選，定以議會利益為依歸，與不同板塊溝通。李指，歡迎大家隨時聯絡她，「大家有我電話」。

李慧琼又表示，加強內聯外通是重點工作，本屆議會有機制推動，如果當選會一如既往和大家商量行程和目標，初步想法是透過議會做到内聯外通，希望在中央政府支持下去內地人大交流，加強和中央的交流。無論是事務委員會還是大會都可以用好角色。

選委界吳傑莊向李慧琼與陳振英提問，新一屆立法會是否會加強職務考察，主席是否會帶領議員到內地或海外考察，詢問是否有具體的考察地區及特定產業。

陳振英指會適時開展考察活動，不過要切合時機和評估相關效果，尤其如今國際關係形勢複雜。他希望加強周邊地區包括東盟、一帶一路和中東的業務。

我以前去參加上市公司路演，一日見六場投資者，人哋就唔會話你HEA（悠閒懶散）啦。 陳振英

李慧琼指加強內聯外通是本屆重點工作，指自己當選主席會跟大家商量，一起擬定行程和規劃目標。她指過去比較少跟大灣區人大和議會交流，若有中央政府支持的條件，可以推動雙方對接交流，關鍵是要有成效。

李慧琼承諾當選主席不參與民建聯黨團會議

霍啟剛問到李慧琼不參與民建聯事務的詳情，李表示，主席要按照議事規則主持會議，過去一直公平公正主持，若當選，承諾不再參與民建聯黨團會議，定期和各位議員溝通，且原則上不就政策發表意見。她說會讓大家表達不同意見。

吳永嘉關注如何推動香港對接「十五五」規劃

經民聯吳永嘉詢問兩位候選人，當選後如何在議會上跟政府以及各界推動不同政策措施，更高效推動香港深度對接「十五五」規劃。

陳振英指，立法會要從法律和政策層面全力支持政府對接「十五五」規劃，重點包括：科技創新產業升級、促進內需、支持產業升級發展。他指立法會需要推動知識產權金融機制，持續深化大灣區金融互聯互通，推動內地企業出海專班和香港專業服務出海平台，以及推動北都和河套的建設等。他表示，非常支持議員同事建議的在立法會內會下成立「香港主動對接國家十五五規劃工作小組委員會」，定期檢視香港重點項目。

李慧瓊李慧琼也同意內會下成立對接小組，指90位議員作為各界精英可以用不同專業知識對接「十五五」規劃，可成立跨專業、跨版塊專業小組，提出政策倡議。

陳振英擬找大會議室讓議員加強和政助交流

鄭泳舜關注如何加強行政立法溝通，李稱會一直做好責任把關，讓大家表達不同意見；陳稱互動現有幾個平台，未來政策局不需要保密的條例，希望在醞釀階段就和議員交流；官員落區邀請更多議員參與；重大民生政策，建議在大樓找很大會議室，開放給全體議員。加強議員和政助交流。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後，與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

每人5分鐘陳述競選綱領 隨後接受議員提問

根據立法會秘書處前日（6日）發出的文件，每位候選人將按照有效提名名單上的次序，陳述競選綱領，限時5分鐘。隨後是議員提問環節，每位議員連問連答限時5分鐘，若有剩餘時間可再次提問或追問。

不論論壇何時結束，選舉將在結束並小休10分鐘後舉行。選舉環節時，為確保議員的投票意向不被拍攝，議員不能立即在選票上蓋印，須等待傳媒及公眾席人士暫時離場後才蓋印。提名人工業界（第二）議員吳永嘉、零售界議員邵家輝監票，並以「唱票」形式點票。

文件亦列明，議員提問及候選人回答均須精簡切題；發言和提問時，不得對議員使用冒犯性及侮辱性言詞，亦不得意指另一議員有不正當動機。

第八屆立法會主席之位由陳振英、李慧琼競逐。（資料圖片）

陳振英獲G19、新民黨撐 李慧琼獲民建聯、C15＋支持

兩人均在1月5日提交報名表，其中陳振英獲經民聯黨魁吳永嘉提名，附議議員包括經民聯梁美芬，三名G19成員簡慧敏、李惟宏與鍾奇峰、C15＋成員楊永杰，新民黨陳家珮、工聯會黃國，以及陳宗彝與陳凱欣。

李慧琼的提名人則為自由黨主席邵家輝，附議議員包括「C15＋」林筱魯、新社聯譚鎮國，三名民建聯黨友陳博智、陳恒鑌及郭芙蓉，以及無黨派管浩鳴、陳文宜、吳錦華與陳祖光。